Det er meget normalt på boligmarkedet, at sælger og køber forhandler lidt om prisen før nøglerne skifter hænder - og der bliver skrevet under på skødet.

Nogle gange skal der af den ene eller anden grund et forholdvis stort beløb til at få salget i hus - også selvom man er folkekær tv-vært, forfatter, skuespiller, forretningsmand eller -kvinde.

Her er de kendisser, der har været mest forhandlingsvillige og skåret betydeligt i prisen for at få solgt deres huse, lejligheder og ferieboliger i løbet af det seneste års tid.

Susanne Aller

Arvingen til bladdynastiet Aller fik solgt sit 316 kvadratmeter store sommerhus i Rågeleje for 17.400.000 kroner efter to år på markedet og en nedjustering på 20,91 procent af den oprindelig udbudspris på 22 millioner kroner.

Rabat: 4.600.000 kroner

Ian Winther Høiland

Ejendoms-iværksætteren solgte sin 404 kvadratmeter store palævilla i Charlottenlund for 33,5 millioner kroner. Det er en nedjustering på knap 9,5 procent af udbudsprisen på 37 millioner kroner. Det oplyser Boliga.

Rabat: 3.500.000 kroner

Rigmor Zobel

Rigmandsdatteren og ven af kronprinsparret måtte også skære lidt i udbudsprisen på 21.000.000 kroner for at få solgt sin Vedbæk-villa. En nedjustering på 15,24 procent skulle der til, før det 345 kvadratmeter store hus blev købt for 17,8 millioner kroner af Hermann Haraldsson, CEO i Boozt.

Rabat: 3.200.000 kroner

Josephine Bergsøe

Smykke-dronningen fik solgt luksus-villaen i Lyngby for 11.635.000 kroner, efter der blev skåret i alt 13,81 procent af prisen. Huset med otte værelser lå lige over 250 dage på markedet og blev oprindeligt udbudt til salg for 13,5 millioner kroner.

Rabat: 1.865.000 kroner

Peter Johan Sønderby-Wagner

Rigmanden og medstifter af Dating.dk satte sin Strandvejs-villa til salg for 24.900.000 kroner i starten af året. Inden handlen gik igennem, blev der skåret 6,5 procent af prisen på det 500 kvadratmeter store hus, der blev solgt for 23,3 millioner kroner.

Rabat: 1.600.000 kroner

Jakob Nordenhof Jønck og Viktoria Franova

Forretningsmaden og Vild Med Dans-darlingen fik solgt deres 246 kvadratmeter store villa i Charlottenlund for 12.433.000 kroner. Det er en pris 11 procent under den oprindelige udbudspris på 13.975.000 kroner.

Rabat: 1.542.000 kroner

Sofie Linde og Joakim Ingvarsen

Der skulle en nedjustering på 14,3 procent til før tv-parret kunne få solgt deres fem-værelses lejlighed på Østerbro. Deres oprindelig udbudspris lød på 6.798.000 kroner, men de nye ejere fik den altså for 5.825.000 kroner. Det oplyser Boliga.

Rabat: 973.000 kroner

Mogens Camre

Den afdøde DF-profils parcelhus på 216 kvadratmeter i Bagsværd blev solgt for 6.300.000 kroner foråret sidste år 12,5 procent under udbudsprisen, der lød på 7,2 millioner kroner.

Rabat: 900.000 kroner

Mads Langer

Musikeren solgte sin lejlighed på Frederiksberg efter bare 70 dage på markedet, men så blev der også skåret lige over syv procent af de 12,5 millioner kroner, som sangeren havde udbudt den 214 kvadratmeter store bolig for, så salgsprisen endte på 11,6 millioner kroner.

Rabat: 900.000 kroner

Sara Blædel

Den folkekære krimiforfatter måtte nedjustere prisen med i alt 17,5 procent for at få solgt sit sommerhus i Hornbæk sidste år. Den 94 kvadratmeter store feriebolig kom oprindeligt på markedet i 2016 til 4,6 millioner kroner og endte med en salgspris på 3.795.000 kroner. Det oplyser Boliga.

Rabat: 805.000 kroner

* Der er trukket data på de kendis-boliger, Boliga har kendskab til, som er blevet solgt i perioden mellem 01.01.2018 til 04.04.2019.