Ruslands invasion af Ukraine har øjeblikkeligt medført stor tumult på de globale markeder, hvor råvarer og energi er steget i pris, ligesom aktiemarkederne har fået tæv.

Men hvor slemt står det til knap en uge efter den russiske invasion af Ukraine?

Vi har bedt Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, kaste lys over, hvordan situationen påvirker den almindelige danskers økonomi.

Og vi starter med et lille lyspunkt.

Renten

Efter en februar, hvor renterne steg til det højeste niveau i syv år, er det gået den anden vej de seneste dage.

»Renten falder, og den er faldet mærkbart de seneste dage. Det, man kan tolke ud af det, er, at investorerne ikke mener, at centralbankerne kommer til at gennemføre de rentestigninger, der ellers var lagt op til.«

»Det kan give billigere boligrenter. Boligrenterne er stoppet med at stige. Så den modvind, der var på vej ind over boligmarkedet, den løjer lidt af.«

»Men det kommer altså på en skidt baggrund. Det kommer, fordi man nu regner med, at det her kommer til at ramme europæisk økonomi hårdere, end man vurderede fra start.«

Olie

Prisen for olie er steget, siden krigen startede, og ramte onsdag 113 dollar tønden. Det højeste niveau i syv år.

Rusland er verdens næststørste eksportør af olie, og alene usikkerheden om leverancer fra Rusland har fået prisen til at stige.

»Olieprisen er stigende, og pilen peger stadigvæk op. Det betyder dyrere benzin og diesel til bilen, og det kommer i en periode, hvor det allerede er historisk dyrt at tanke.«

»Hvis vi kommer i en situation, hvor al olie fra Rusland forsvinder ud af markedet, så kommer vi til at se prisen stige meget betydeligt. Og det bidrager også til stigende inflation.«

Gas

Gaspriserne steg onsdag 50 procent fra morgenstunden og ramte historisk høje niveauer. 40 procent af al gas i Europa kommer fra Rusland.

Usikkerheden omkring den leverance bidrager til stigende priser.

»Gasprisen stiger ret meget. Det, der kan hjælpe lidt, er, at vi er på vej ud af fyringssæsonen, og det kan hjælpe lidt på efterspørgslen. Men det betyder dyrere opvarmning, og det kan bidrage til stigende inflation.«

»Gaspriserne kan godt ende med at blive rigtig høje. Olie kan vi erstatte ved at købe det fra andre kilder end Rusland. Det kan vi ikke på samme måde med gas.«

Føde- og råvarepriser

»Rusland er storproducent af hvede og aluminium, og Ukraine er også storproducent af hvede. Så vi ser stigende priser - også på sådan noget som gødning. Der er et opadgående tryk på fødevarepriserne lige nu.«

Udfaldet på slagmarken

»Overordnet må man sige, at krigen medfører rigtig mange dårlige nyheder lige nu.«

»Det betyder ret meget for økonomien, hvad der sker på slagmarken.«

»Hvis russerne opgiver og trækker sig ud nu, kan man sælge det, som om de har valgt at lade ukrainerne være i fred, og så kan man måske godt finde en måde at samarbejde med Rusland bagefter.«

»Lidt ligesom man på et eller andet niveau har gjort efter annekteringen af Krim i 2014.«

»Men hvis russerne tager hele Ukraine og indsætter en russiskvenlig regering i Ukraine, så kan vi godt komme ud i et koldkrigsscenarie, hvor der helt er afbrudt økonomisk forbindelse til Rusland de næste år.«

»Det scenarie er ikke indregnet i økonomien lige nu. Væksten vil være en del lavere, hvis det sker. Og hvis vi ser, at der står store styrker inde i Ukraine permanent, vil det være rigtig skidt for verdensøkonomien.«

»Det bedste vil være, at Rusland trækker sig ud og siger ‘undskyld, det gør vi aldrig mere’. Det ser dog ikke ud til, at det sker.«