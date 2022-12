Lyt til artiklen

Katrine Wachsmuth var en blandt mange, der slog til, da en tatovør i Sæby skiltede med et særdeles godt tilbud.

Nu står hun tilbage med en dårlig smag i munden.

Som åbningstilbud i juni lovede CrazyCouple Ink & Beauty kunderne dobbelt op på gavekort, således at et gavekort for 500 kroner ville have en værdi af 1.000 kroner. Men nu står kunderne tilbage med gavekort, de frygter er ubrugelige – for nu er butikken tom. Og indehaveren er som sunket i jorden. Det skriver TV 2 Nord.

»Man bliver vred. Man bliver også ked af det. Jeg fik min familie med til at give et gavekort til min søster i fødselsdagsgave, og nu kan hun så ikke få noget ud af det. Så man bliver også flov,« siger Katrine Wachsmuth til TV 2 Nord.

Hun regner med, at de penge, hun og familien brugte på gavekortet til en værdi af 6.000 kroner, er tabt.

CrazyCouple Ink & Beautys indehaver, Safia-Jasmin Saidana Kristensen, er blevet meldt til politiet af flere utilfredse kunder.

De frygter ganske enkelt, at tatovøren er stukket af med deres penge.

Siden starten af december har det været umuligt for kunderne at få fat i Safia-Jasmin Saidana Kristensen.

Det lykkedes dog for TV 2 Nord, men Safia-Jasmin Saidana Kristensen lagde røret på, da mediet kontaktede hende tirsdag.