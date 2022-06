Lyt til artiklen

Inden for ganske få uger er det pludselig begyndt at regne over danske telekunder med gaver i alle former.

Gaver, der gives, hvis du forbliver hos dit teleselskab, eller hvis du vælger at skifte til en konkurrent.

Hos Oister har det taget form af seks måneders gratis Podimo, hvis man er del af selskabets fordelsklub.

Hos Eesy og Call Me har det været i form af gavekort på 500 kroner, hvis du overflytter dit nummer.

Og hos Telia har det været i form af en gratis streamingtjeneste i seks eller 12 måneder, hvis du kommer ind i folden som ny abonnent. Og det er blot et udpluk af eksempler.

Men selvom det ligner en overskudshandling, er gaverne resultat af et stort pres, der har ramt telebranchen, vurderer Nicolas Fredriksen, teleanalytiker ved Telepristjek.dk.

»Det her er i bund og grund en desperat handling,« siger han.

Danskernes interesse for at købe nye smartphones er nemlig dalet markant de seneste mange måneder, i takt med at priserne på alt fra energi til fødevarer er steget i pris.

Og det giver selskaberne en stor udfordring.

»Det danske telemarked er drevet af, at folk skifter selskab, når de skal købe en ny telefon. Så kan de få rabat mod at tegne et lidt dyrere abonnement. Men nu køber langt færre danskere nye telefoner, og den udvikling har vi set i noget tid,« siger Nicolas Fredriksen:

»Når det store lokomotiv for at få folk til at skifte selskab er holdt op med at futte afsted, så må man jo tage andre metoder i brug.«

Og dem har der været flere af, forklarer Nicolas Fredriksen:

»For et års tid siden så vi en masse kampagner med, at kunderne kunne få halv pris i tre måneder, hvis de skiftede selskab. Nu begynder det her med gaver og gavekort så at brede sig. De har det med at kopiere hinanden,« siger han, og uddyber:

»Det er selskaber, som sidder og ser ind i, at de har svært ved at nå deres målsætninger, og så forsøger de hele tiden at gøre ting, der kan skabe noget opmærksomhed hos kunderne.«

Personligt tror Nicolas Fredriksen dog ikke meget på de fine og glitrende blikfang i form af gaver:

»Jeg mener, det er relativt tandløst. Det kommer ikke til at rykke det store.«