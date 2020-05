I starten af marts sad Kasper Nørgaard og Brian Larsen og gjorde status over det første år med deres eget rejsebureau. Det så godt ud. Regnskabet var flot. 10 dage senere kom coronakrisen. Pludselig stirrede de ind i et væld af aflyste rejser og et stort økonomisk tab.

»Det var helt vildt. I en uge sad vi og græd snot. Jeg var i trance. Jeg sad virkelig og tænkte: ’Er vi færdige?’« siger Kasper Nørgaard.

De undgik dog konkurs. Mange kunder accepterede at rykke deres rejser til 2021. Ikke desto mindre sidder Brian og Kasper nu med et firma uden indtægt i et mindst år frem.

»Jeg har tre unger og et hus. Så det er klart, at tankerne har kørt rundt i hovedet på mig,« siger 34-årige Kasper Nørgaard.

Midt i trancen spurgte en af Kasper Nørgaards kunder ham så pludselig for tre uger siden, om han måske havde mod på at lave drive in-events.

Kasper Nørgaard, Brian Larsen og deres medinvestor Ronni Thomasen gik straks i gang med at undersøge mulighederne, og så gik det pludselig stærkt.

»Jeg har lavet events før og vidste, hvem jeg skulle kontakte. Brian fandt en storskærm, og han sendte en mail til Ballerup Kommune. 10 minutter senere var der svar. Det var de med på,« forklarer Kasper Nørgaard.

På få uger fik de, sammen med en række investorer, samlet nok kapital til at stable firmaet Drive In Events på benene.

Det årlige kræmmermarked ved Kræmmerstien i Skovlunde er nu erstattet af Drive In Events, hvor 170 biler ad gangen kan holde foran en scene og storskærm.

På tre uger er der lukket aftaler med Uffe Holm, Popsi og Krelle, Hr. Skæg Show og Sunny Cagara, ligesom flere film er på plakaten. Der er allerede bookinger frem til udgangen af juli.

Historien fra Ballerup er ikke en enlig svale. Siden coronakrisens udbrud er drive-in-arrangementer dukket op i hele landet.

Det er alt fra koncerter og gudstjenester til filmvisninger og standup-komik.

Og der kommer hele tiden flere til.

»Det er jo indlysende, at det er en tendens, der affødt af coronakrisen, og det er et ret godt billede på, hvor innovative iværksættere vi har i Danmark,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel og selvstændig konsulent:

»Jeg tror, at det her er en tendens, der vil overleve i et eller andet omfang. Det kan godt være, at det ikke vil ses i samme omfang efter coronakrisen, men mange af de her iværksættere vil få udviklet koncepter, der vil være langstidsholdbare, så jeg tror, at drive-in er kommet for at blive.«

Ifølge Kasper Nørgaard er der relativt stor appetit på drive-in-bølgen hos dem, der skal stå på scenen.

»Mange i den branche har været i knæ og fået aflyst alt. Så der er en del, der er glade for, at de her muligheder for at få et drive-in-publikum er opstået,« siger Kasper Nørgaard.

For Kasper, Brian og Ronni bliver det nye firma næppe en guldrandet forretning. Men det er et projekt, som har enormt momentum.

»Der er et stykke vej til, at det løber rundt, men det arbejder vi selvfølgelig på. Vi håber på at kunne supplere indtægterne med sponsorer,« siger Kasper Nørgaard:

»Jeg regner med, at vi frem til slutningen af august kan køre det her. Og jeg tror faktisk, at der kommer mere af det. Det kunne sagtens være noget, vi ender med at lave et par måneder hvert år.«