Selv i krisetider er der succeshistorier.

En af dem er appen eTilbudsavis, der ifølge Finans har fordoblet antallet af danske søgninger i 2022.

Det kan mærkes på bundlinjen, hvor selskabet bag appen Tjek, har femdoblet sit resultat i forhold til i fjor.

Resultatet er på 6.017.621 kroner efter skat.

Selskabet har blandt andet Ree-familien blandt ejerne.

Ifølge Finans gik erhvervsmanden Karsten Ree ind i Tjek i 2012 som investor. Han og hans tre sønner ejer mellem 25 og 32,3 procent af selskabet.

Appen samler en lang række tilbudsaviser, så man hurtigt kan få et overblik over, hvor der er penge at spare, når man skal handle ind.

Til Finans siger Morten Bo Rønsholdt, der er direktør i Tjek:

»I både Norge, Sverige og Danmark bruger folk eTilbudsavis oftere for at spare penge pga. inflationen og energikrisen. De åbner appen flere gange om ugen og laver flere søgninger og læser flere tilbudsaviser.«

Firmaets medvind har betydet, at der er blevet ansat yderligere syv personer i 2023.