Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag landende der en mail i Kari Svennilds indbakke fra Sydbank, der inviterede hende til strikkeaften i den lokale filial i Vejen.

»Tag en veninde, mor eller søster med,« lød det blandt andet. En invitation, der har gjort Kari rasende.

For nogen tid siden fik hendes mand, der også er kunde i Sydbank på samme vilkår, en lignende invitation.

Han blev dog ikke inviteret til strikkeaften. Han blev inviteret i biografen for at se James Bond.

»Det er så stereotypt og forstokket, når man sådan set siger, at kvinder strikker, og mænd ser farlige film. Jeg ved godt, det ikke var deres hensigt, men det faldt mig for brystet, og jeg blev vred. Jeg synes, det skal stoppe nu,« siger 44-årige Kari Svennild:

»Sydbank bruger en masse ressourcer på at have visioner. Så er det altså oldnordisk, at sådan noget her smutter igennem nettet.«

Kari blev så sur, at hun skrev en harmdirrende anmeldelse på Trustpilot om sagen.

Kari Svennild fra Vejen har modtaget en inviation, som fik hende til tasterne på Trustpilot. Vis mere Kari Svennild fra Vejen har modtaget en inviation, som fik hende til tasterne på Trustpilot.

For hvis Sydbank målretter invitationer til hende baseret på køn, gør de så også forskel på den måde, de rådgiver mænd og kvinder på?

Anmeldelsen fik straks Sydbank til at undskylde, og efterfølgende blev hun ringet op af filialdirektøren, der også undskyldte.

»De sagde, at det ikke havde været deres hensigt, og de vil tage det til efterretning, men jeg synes, det er kikset. Og det sagde jeg også til hende. Det her handler ikke om, at jeg skal have en undskyldning. Det handler om, at vi lever i 2022,« siger Kari Svennild:

»Jeg bryder mig ikke om, at de tænker på mig som et køn. De skal tænke på mig som en konto. Jeg vil ikke grupperes efter mit køn.«

B.T. har været i kontakt med Sydbank og spurgt til, om de tilbud, de giver deres kunder, afhænger af deres køn.

Sydbank har valgt at svare på mail.

»Udvalgte privatkunder blev inviteret til James Bond-premieren. Vi har sendt én invitation pr. husstand, og det er helt tilfældigt, at invitationen i det her tilfælde blev sendt til manden i husstanden. Det fremgik af invitationen, at kunden kunne tage en ledsager med,« skriver Lars Grubak Lohff, kommunikationsrådgiver i Sydbank:

»Invitationen til strikkeaften i banken blev rigtignok sendt til kvindelige kunder – men mænd var selvfølgelig også velkomne. Det vil vi gøre bedre næste gang. Det har vi naturligvis også sagt til den kunde, som har skrevet på Trustpilot.«