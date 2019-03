Man plejer at sige, at hjemmet er der, hvor man hænger sin hat, men med de her boliger kan du tage hele huset med på farten.

Der er nemlig intet fundament i jorden, men i stedet er der fortøjninger og gangbroer, der holder hjemmet på plads - og udsigten bliver nærmest ikke bedre.

En fordel ved at bo på bølgerne og ikke jorden er, at man slipper for at betale ejendomskat, men i stedet blot skal betale en afgift ud fra bådens vægt og størrelse.

Faktisk behøver det ikke at koste alverden for at blive kaptajn på eget skib og købe sig en af de husbåde, der i øjeblikket er på markedet. Faktisk koster de fem husbåde, der for øjeblikket er udbudt billigst til salg alle under to millioner kroner - også selvom flere af dem ligger til i København.

De fem billigste husbåde til salg lige nu

Ved Slusen 32Z, København S

Foto: Home Sundbyvester Vis mere Foto: Home Sundbyvester

Pris: 1.095.000 kroner

Den billigste husbåd på listen er et perfekt projekt for et par kreative sjæle med hænderne godt skruet på. Båden med det mundrette navn OWBQ 958 har 72 kvadratmeter bolig fordelt på to dæk og ligger i havnemiljøet Ved Slusen lige om hjørnet fra Amager Fælled.

Se husbåden her.

Refshalevej 200, København K

Foto: Boliga Selvsalg, Katrine Hyllegaard Vis mere Foto: Boliga Selvsalg, Katrine Hyllegaard

Pris: 1.295.000 kroner

Vi rykker til Refshaleøen, hvor den næste husbåd - et ombygget marinehjemmeværnspatruljeskib fra 1982 - ligger. Skibet har et boligareal på 65 kvadratmeter, er sat i stand i 2006 og byder blandt andet på et køkken-alrum med indbygget spiseplads. Du kan også nyde de maritime omgivelser fra terrassen bagerst på skibet.

Se husbåden her.

Mamrelund 31, Hvide Sande

Pris: 1.345.000 kroner

Vi tager fra København til Vesterhavet - nærmere bestemt Hvide Sande. Her kan du tilbringe dine somre på den blå træbåd, der ligger med udsigt over Ringkøbing Fjord. I denne feriebolig få du plads til hele familien med hele tre værelser, køkken-alrum og stue - fordelt på i alt 104 kvadratmeter, det oplyser Boliga.

Se husbåden her.

Ved Slusen 32Z, København S

Pris: 1.850.000 kroner

Tilbage på Amager er der endnu en husbåd til salg Ved Slusen. Denne båd byder 60 kvadratmeter bolig bestående af et stort soveværelse med brændeovn, et styrhus med køkken og derudover et lastrum, der kan ombygges til bolig. Der er flere terrasser på båden, hvorfra man kan hoppe en tur i vandet eller bare slappe af med at observere havnemiljøet.

Se husbåden her.

Æ Gammel Havn 45, Hvide Sande

Pris: 1.995.000 kroner

Den sidste husbåd på listen er en moderne feriebolig på 104 kvadratmeter med luksusindslag som spa og sauna. Her kan man nyde sommeren fra en af de tre terrasser, holde øje med livet på Ringkøbing Fjord eller tage den lille tur hen til Vesterhavet for at bade.

Se husbåden her.