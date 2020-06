Med over 1,3 millioner indbyggere, som skal have tag over hovedet, er København ubetinget det største boligmarked i landet.

Langt de fleste boligkøbere i hovedstaden ender med at sætter nøglerne i døren til en ganske almindelig lejlighed eller et hus med fire vægge og fast fundament, men der er også boliger, som skiller sig ud fra mængden - og som benytter sig af hovedstadens kystnære beliggenhed.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det er selvfølgelig husbådene, som der de seneste måneder er kommet en del til salg af rundt omkring i København; en alternativ boligform, hvor den eftertragtede “havudsigt" er en selvfølge.

Her er de nyeste husbåde til salg i København



Foto: Home Sundbyvester Vis mere Foto: Home Sundbyvester

Ben Websters Vej, København SV

På en plads i havneområdet i det nybyggede del af Sydhavnen ligger en luksuriøs husbåd fra 2018 til kaj.

Det 120 kvadratmeter store hjem spreder sig over fire værelser, har en stor terrasse - og så kan det købes for 4,8 millioner kroner.

Se husbåden her.

Foto: Home Sundbyvester Vis mere Foto: Home Sundbyvester

Ved Slusen, København S

På den anden side af havneløbet ved storbyøen Amager ligger en husbåd på 260 kvadratmeter i en lille havn ikke langt fra Fælleden.

Båden Tyra har hele otte værelser fordelt på tre dæk og skal koste dig 3.250.000 kroner.

Se husbåden her.

Foto: Home Christianshavn Vis mere Foto: Home Christianshavn

Strandgade, København K

I Christianshavn Kanal - ikke langt fra Operahuset - ligger mahogni-yachten Fontaine, der blev bygget i Frankrig tilbage i 1961.

Sidenhen er båden blevet bygget om til et moderne hjem på 110 kvadratmeter, der i dag er til salg for 2.485.000 kroner.

Se husbåden her.

Foto: Home Christianshavn Vis mere Foto: Home Christianshavn

Refshalevej, København K

Flora af Greenock ligger til kaj på Refshaleøen med udsigt udover vandet fra trædækket på husbåden, som huser 60 kvadratmeter bolig.

Indenfor er der fire rum, hvor de originale, cubanske mahogni-møbler blevet bevaret. Hele molevitten kan købes for 1.695.000 kroner.

Se husbåden her.

Foto: Home Sundbyvester Vis mere Foto: Home Sundbyvester

Krudtløbsvej, København K

Ved Christianshavns Volde på Holmen finder man den lille husbåd Irmalin, som er en hollandsk flodbåd fra 1925, der er forvandlet til en moderne lejlighed.

Det 45 kvadratmeter store hjem har udendørsplads på dækket og på en flåde ved siden af. Udbudsprisen lyder ifølge Boliga.dk på 1.250.000 kroner.

Se husbåden her.