Ved du, om elinstallationerne i dit hus er lovlige?

Hvis ikke, er du ikke alene. En undersøgelse viser nemlig, at knap hver tredje dansker ikke kan svare på det – og det kan både være farligt og koste dyrt.

De fleste danskere læser tilstandsrapporten grundigt igennem, inden de skriver under på en købsaftale til en ny bolig.

Men i den proces er der mange, der ikke er opmærksomme på elrapporten, som giver et overblik over de ulovlige forhold eller funktionsfejl, der måtte være.

Ved du, om el-installationerne i dit hus er lovlige?

Det skriver Gjensidige og NRGi, som står bag en ny undersøgelse, der altså viser, at cirka hver tredje danske boligejer ikke er klar over, om installationerne i deres bolig er lovligt eller ulovligt udført.

Derfor kommer de to virksomheder nu med opfordringen om, at man som boligejer bør være opmærksom på fejl i elinstallationerne.

Specielt fordi fejl i elektronik og elinstallationer er blandt de mest hyppige brandårsager, kunderne hos Gjensidige oplever.

»Ulovlige elinstallationer kan i værste fald forårsage brand eller endnu værre personskade, hvis de ikke bliver fikset. Når man køber en bolig, bør man derfor rådføre sig med en køberrådgiver, som kan gennemgå elrapporten og give overblik over, hvad det kræver at udbedre eventuelle fejl og mangler.«

Sådan lyder det fra Bo Halm Andersen, der er energikonsulent og byggesagkyndig i rådgivningsvirksomheden EBAS, som er en del af NRGi-koncernen.

Det har været et lovkrav siden 2012, at der udarbejdes en el-tilstandsrapport, der kan give køber et indblik i, hvilken forfatning hovedtavlen, stikkontakter, afbrydere og andre elinstallationer er i.

Og ifølge Henrik Sagild, der er skadesdirektør i Gjensidige, bør man læse denne rapport grundigt igennem, som man ville gøre med en tilstandsrapport.

»Vi oplever, at mange overser fejl i elinstallationerne, fordi de primært koncentrerer sig om tilstandsrapporten, som giver indblik i husets generelle stand. Men får man ikke kigget nærmere på el-installationsrapporten, risikerer man at hæfte for fejl, man ikke har kalkuleret med, inden man skrev under på købsaftalen. Det kan også blive en dyr fornøjelse at udbedre fejlene, hvis de er af alvorlig karakter,« fortæller Sagild.

El-installationsrapporten bliver udarbejdet af en autoriseret elinstallatør og er gyldig i et år efter, at den er udarbejdet.