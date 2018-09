I 2014 ramte Rosenlund - en palævilla på strandvejen i nordsjællandske Vedbæk - det danske boligmarked med en pris med svimlende ni cifre.

120.000.000 kroner stod der på salgsopstillingen, hvilket gjorde ejendommen til et af de dyreste huse, der nogensinde har været udbudt til salg i Danmark.

Sidste år var den mondæne adresse tilbage på salgslisterne - men denne gang under tvangsauktionsfanerne, hvilket resulterede i, at ejendommen blev solgt for godt 36 millioner kroner.

Og nu er der så endnu en gang mulighed for at erhverve palæejendommen, der rummer godt 900 boligkvadratmeter. Det skriver Boliga.

Men det er stadig den store pengepung, der skal findes frem, hvis man drømmer om skifte teltpæle ud med tagrender i kobber og udsigten til naboens hæk ud med vue over Øresund.

75 millioner kroner er nemlig, hvad ejendomsmægleren Home Charlottenlund - Arne Skafdrup har sat adressen til salg for. Det gør huset til den dyreste villa, der netop nu er udbudt til salg i Danmark.

Plads til bilsamlingen

Selve grunden er blevet barberet pænt ned. I 2014 kunne palæets beboere nemlig spille kroket og holde garden parties på en over 12.400 kvadratmeter stor matrikel direkte til havet.

I dag er der derimod “blot” 2.528 private grundkvadratmeter at brede sig på, men inden det udløser akut klaustrofobi hos naturelskeren, følger der dog også brugsret over en park med privat badebro med i købet.

Under tag får husets nye beboere et hjem med køkken-alrum med 7,5 meter til loftet, bibliotek med sundudsigt, masterbedroom, fløjværelser og blandt andet også 500 kvadratmeter til erhverv.

Dertil kommer også en p-plads - ikke i form af en klassisk dobbeltcarport eller en perlegrusbelagt indkørsel, som de fleste af os kender - men derimod en splinterny p-kælder med plads til 14-16 biler.

Vedbæk ligger lige nord for København og særligt strandvejen lægger adresselinje til nogle af landets helt dyre ejendomme. For øjeblikket har tre af landets fem dyreste villaer således hjemme her.

Se Rosenlund her.