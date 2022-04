Hver tiende ung har undladt at bruge solcreme, fordi de var bekymrede for indholdsstoffernes virkning på deres sundhed.

Det viste en YouGov-undersøgelse foretaget for kosmetik- og hygiejnebranchen om danskernes solvaner fra 2021.

Men der er altså ingen grund til bekymring, når du smører kroppen ind.

Sådan lyder konklusionen fra de norske miljømyndigheder, der netop har udgivet en ny rapport om de solbeskyttende dråber.

Den nye undersøgelse viser, at de gavnlige sundhedsmæssige effekter ved at bruge solcreme langt overstiger risikoen for, at UV-filtrene i solcreme gør skade.

Det skriver den danske kosmetik- og hygiejnebranchen i en pressemeddelelse.

Hvad er uv-indeks? Uv-indeks er en global standard for måling af solens uv-stråling og beskriver intensiteten af solens skadelige uv-stråler. Under 3: Lav

3 til 6: Moderat

6 til 8: Høj

8 til 10: Meget høj

Over 10: Ekstrem UV-indekset er højest i middagstimerne, hvor solen står højest på himlen, og når det er skyfrit. Når UV-indekset er over tre, bør du tage solcreme på. Ved at tjekke indekset kan du få svar på, hvornår du skal passe på i solen og bør bruge solbeskyttelse. Du kan læse mere om uv-indekset her.

»Den mængde UV-filtre, som bruges i solcreme, er mange gange lavere end de mængder, som har potentialet til at have en sundhedsskadelig virkning,« lyder det fra regulatorisk konsulent i kosmetik- og hygiejnebranchen, Joachim Noach.

Samtidig er solcreme en afgørende brik i forebyggelsen af kræft.

Og i lande som Danmark og Norge, der har nogen af de højeste forekomster af hudkræft i verden, er det vigtigt at tage i mente.

For danskerne er generelt ikke gode nok til at bruge solcreme og følge sol-rådende fra Kræftens Bekæmpelse, fortæller hudlæge og bestyrelsesmedlem i Dansk Dermatologisk Selskab, Christina Skovbølling Haak.

»Vores lyse hud gør os ekstra udsatte for solens stråler, og det betyder, at vi her i de nordiske lande er i øget risiko for at udvikle hudkræft, hvis ikke vi beskytter os ordentligt med solcreme, når UV-indekset ryger op over tre,« lyder det fra Christina Skovbølling Haak.

»Du skal bruge en hel håndfuld solcreme til en hel krop, hvis den skal virke ordentligt. Og hvis ikke tallene for hudkræft i Danmark skræmmer dig, så husk, at den bedste rynkecreme er solcreme.«