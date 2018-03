Giv cyklen et grundigt gennemsyn, inden du kører kortet igennem og køber en brugt model. Er kranken i stykker, kan det blive en dyr omgang.

København. Der er penge at spare, hvis man køber en brugt cykel, men får man fat i en mandagsmodel, kan udgifter til reparationer tårne sig op og toppe prisen for en spritny jernhest.

Derfor skal man give den brugte cykel et grundigt gennemsyn, inden man kører kortet igennem.

Nogle af de helt store reparationer på en cykel er kranken, som er den skive, hvor pedalerne og selve kæden er monteret, og styrfittingen, hvor styret og forgaflen sidder sammen.

Både kranken og styrfittingen er essentielle dele på en cykel.

Hvis kranken er i stykker, kommer man ikke langt. Virker den ikke, køber man en cykel, som ikke kører ordentligt, siger cykelmekaniker Magnus Lindhart Jørgensen fra Cyklistforbundets butik, Cyklistbutikken 1905.

- Man kan tage i pedalarmene og rykke dem fra side til side. Hvis de rykker sig, ligger en reparation typisk på 700-800 kroner, siger Magnus Lindhart Jørgensen og fortsætter:

- Hvis du kan tage i forbremsen og rokke den frem og tilbage, så der kommer en knirkende lyd fra forgaflen og styrfittingen, så kan det være, at de er slidte. Det koster typisk fra 500-1000 kroner og opefter at få udskiftet.

Også smådele som kæde og pedaler kan løbe op. En kæde koster fra cirka 200 kroner og opefter, og samme beløb ligger nye pedaler på.

- Det er svært at se, om kæden og tandhjulene er slidte, hvis ikke man ved noget om det, men man kan se, om gearene kører, som de skal, forklarer Magnus Lindhart Jørgensen.

Hjul er mere bekostelige. De billigste baghjul ligger på omkring 500 kroner, mens kulfiberhjul, som typisk bruges på racercykler, kan koste op til 20.000 kroner, fortæller Magnus Lindhart Jørgensen.

Snup en prøvetur på cyklen, inden du køber den, men vær stadig opmærksom på dækkenes kvalitet, selv om den kører som smurt.

- Dækkene kan tage skade af at stå stille, så hvis du kigger på dem, og der er en masse flænger, revner og sprækker i, så er det noget, man skal være opmærksom på, anbefaler Magnus Lindhart Jørgensen.

Fakta: Styr på cyklen

- Tjek stelnummeret, så du sikrer dig, at du ikke køber en stjålet cykel.

- Tjek stellet igennem for buler og rust.

- Skæve hjul og ødelagte pedaler bør også udskiftes.

- Sikr dig, at cyklen lever op til lovkravene: Den skal være forsynet med mindst to uafhængige bremsesystemer, der virker på henholdsvis for- og baghjul.

- Der skal også være reflekser på for- og baghjulet, og der skal være en ringeklokke på.

- Tag en prøvetur på cyklen, inden du køber den.

Kilde: Magnus Lindhart Jørgensen.

/ritzau fokus/