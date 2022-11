Lyt til artiklen

Det kan blive rigtig dyrt, når sneen skal ryddes.

Selvom det ikke ser ud, som om vejret bliver koldere, så melder DMI ud, at varmen snart tager et dyk ned.

Og hvis kulden kommer, og sneen og frosten skal fjernes, så kan det blive en dyr fornøjelse. Det skriver DR.

Da Vejdirektoratet sendte den kommende opgave i udbud i år, var prisen for at rydde statens veje tre en halv gange højre end normalt.

Det vil sige, at prisen er gået fra 35 til hele 125 millioner kroner.

»Vi ser en meroverskridelse på op til 90 millioner kroner, hvis vi får en normal vinter. En mild vinter vil 'kun' koste en overskridelse på 15 millioner kroner,« siger drifts- og teknikdirektør i Vejdirektoratet Michael Kirkfeldt.

Både Vejdirektoratet og Kolding kommune fortæller til DR, at der derimod også er færre konkurrence mellem de forskellige vognmænd om at få opgaven med snerydning.

Ifølge Michael Kirkfeldt fik Vejdirektoratet hele 240 tilbud ved det seneste udbud i 2018. Denne gang bød kun 65 vognmænd på opgaven.

Ifølge DMI så er man 'sikker på', at det snart er slut med de høje temperaturer her i november – men det vides endnu ikke, hvor koldt det kan ende med at blive.

»Skal vi ned nær frysepunktet, eller kan vi holde temperaturen på omkring syv grader? Den seneste prognose peger på, at døgntemperaturen falder til mellem en og syv graders varme fra torsdag,« lyder det i DMIs vejropdatering.