Sjældent før har så mange mennesker nærmest småmanisk overvåget elpriserne.

Og sjældent før har vi i medierne skrevet så meget om inflation, fødevarepriserne og ja, generelle prisstigninger.

Alle forsøger at spare penge for tiden, men der er steder, hvor det ikke nødvendigvis er en god idé.

Vi bevæger os så småt ind i efteråret, og derefter kommer vinteren og dens mørke kulde.

Her kan det virke fristende at lukke sommerhuset eller en del af dit hus helt af. Slukke lyset, hive strømmen, lukke for alle radiatorer. Så kan det få lov til at stå mørkt og koldt og vente på lysere, varmere – og billigere – tider.

Men lad være med det. Det er budskabet fra forsikringsselskabet Gartnernes Forsikring, og det samme siger fageksperter.

Det kan nemlig blive endnu dyrere.

»For mange af os er der gået sport i at spare, så vi kan holde på vores penge, men vi skal passe på, hvor meget vi for eksempel skruer ned for varmen. Et dårligt indeklima kan være skadeligt for dig og din bolig,« siger kommunikationschef hos Gartnernes Forsikring, Lene Harvig.

Henrik Bisp er ekspert inden for arkitektur, byggeteknik og huseftersyn hos Videncentret Bolius, og han stemmer i.

»Uanset om du lukker varmen i hele boligen eller begrænser det til at lukke ned for særlige rum, så vil der være fugtmæssige forhold, du pludselig begrænser,« fortæller han.

Henrik Bisp er uddannet arkitekt og tømrer og er senere blevet certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri i 2020. Foto: Bolius. Vis mere Henrik Bisp er uddannet arkitekt og tømrer og er senere blevet certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri i 2020. Foto: Bolius.

Varme og udluftning er nemlig vigtigt for, at fugten kan slippe ud. Bliver begge dele begrænset, så kan der komme skader på din bolig, som for eksempel skimmelsvamp. Og så vil forsikringen højst sandsynligt ikke dække det, da det er forårsaget af dig ved at skrue ned for varmen.

Og det vil blive langt, langt dyrere end din el- og varmeregning.

Derfor er det netop også noget, Videncentret Bolius er opmærksomme på netop nu, da fokus på at spare er så sjældent stort.

Hvis man lukker en del af sit hus af henover vinteren eller lader sommerhuset gå på hi, så skal man sørge for, at fugten kan blive ventileret væk. Det er ikke nok at åbne et vindue – det kan faktisk gøre det hele værre.

»Hold det lidt lunt og luft ud, selvom du ikke er der. Det kan også være en god idé at have en affugter til at regulere fugtniveuauet.«

Lukker du helt ned for især et sommerhus, bør du også være opmærksom på ikke at få frostspræningerne i dine vandrør. Hvis du absolut ikke vil holde en vis varme i sommerhuset, anbefaler Henrik Bisp, at du får en VVS'er ud til at lave en forsvarlig tømning af vandrør.

Så undgår du, at elregningen pludselig bliver din mindste bekymring.