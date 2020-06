Op mod flere hundrede tusinde danskere kan nu ånde lettet op, efter regeringen og en række partier tirsdag præsenterede en aftale med yderligere støtte til rejsebranchen.

En aftale, som betyder, at tusinder af danskere, som har fået aflyst deres pakkerejser på grund af coronakrisen, er så godt som sikre på at få deres penge tilbage.

I første omgang var der ellers lagt op til, at rejseselskaberne kunne få lov til at give kunderne en voucher – gældende for et år – frem for at refundere rejsen.

Men det sagde EU nej til, og nu er en ny aftale så sat sammen, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

»Voucher-løsningen er helt ude. Den del er væk,« forklarer Lars Thykier, administrerende direktør for Danmarks Rejsebureau Forening:

»Den her aftale er en yderligere sikring af forbrugerne, fordi der nu er flere penge til, at selskaberne kan betale forbrugerne deres penge tilbage. Så hvis man rejser med et selskab, der er i den danske garantifond, får man sine penge tilbage.«

Sikringen er sket ved, at staten har øget lånet til branchen fra 1,5 milliarder kroner til 2,25 milliarder kroner.

Lars Thykier forklarer, at første bølge af tilbagebetalinger snart er afviklet - det vil sige refusion til alle kunder, der fik aflyst en pakkerejse mellem den 13. marts og 13. april.

»Og med dagens udvidelse af lånet vil jeg tro, at der ret hurtigt bliver udbetalt penge til periode to, som er rejser frem til den 31. maj,« siger Lars Thykier.

Faktisk betyder pakken, at alle kunder, der har fået aflyst en pakkerejse frem til den og med den 31. august, nu kan være relativt sikre på, at de kan få deres penge tilbage, forklarer han.

Enten fordi selskabet kan låne til at betale tilbage, eller fordi man er sikret at blive refunderet via rejsegarantifonden, hvis selskabet går konkurs.

»Man skal bare vide, at det godt kan tage noget tid. Pengene kommer, men der er rigtig mange sager, og derfor kan sagsbehandlingen godt tage lang tid. Der er virkelig mange, der er ramt af det her, så man skal væbne sig med tålmodighed.«

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet er alle med i aftalen.

I pressemeddelelsen opsummerer Erhvervsministeriet selv indholdet af aftalen som følger: