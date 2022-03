Det er ikke billigt at være bilejer i øjeblikket.

Hverken når bilen skal tankes op, eller når den skal parkeres. I hvert fald ikke, hvis man er bosat i storbyerne.

I Københavns Kommune koster en privat p-plads typisk mellem 300.000–600.000 kroner, skriver Berlingske.

Og køber man pladsen i tilknytning til et projektsalg, kan prisen komme op på endnu højere, svimlende beløb.

Det viser oplysninger fra ejendomsmæglerkæden Home.

»Vi ser priser på 750.000 kroner og helt op mod en million kroner i øjeblikket,« siger ejendomsmægler Nikolaj Andersen, projektchef i Home Lone Bøegh Henriksen til Berlingske.

Men selvom priserne er tårnhøje, er efterspørgslen så stor, at der ligefrem er rift om dem.

Faktisk oplever Nikolaj Andersen, at kunder ligefrem dropper boliger, hvis ikke der er mulighed for at medkøbe en parkeringsplads eller to.

Det skyldes i overvejende grad, at kunderne ofte kommer fra hus og derfor har været vant til at kunne parkere ved hjemmet.