Er I forberedt på, at chokolade kan blive dyrere?

Sådan cirka lyder udmeldingen fra kakaoproducenter i Ghana til borgere i EU – på grund af nye EU-regler, der netop er trådt kraft.

Eller som Joseph Boahen Aidoo fra sammenslutningen af kakaobønder i Ghana siger ifølge nyhedsbureauet Bloomberg:

»Vi vil gerne producere kakao på en bæredygtig og ansvarlig måde, men det medfører en vis kvalitet og pris, som forbrugerne skal være parate til at betale,« siger han.

Kakaobønner. Foto: Cristina Aldehuela/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kakaobønner. Foto: Cristina Aldehuela/AFP/Ritzau Scanpix

Ghana står sammen med Elfenbenskysten for to tredjedele af den samlede kakaoproduktion i verden.

De nye EU-regler, der er indført fra begyndelsen af juli, skal sikre at importerede kakaobønnerne ikke dyrkes i områder, der er blevet udsat for skovrydning.

Hvilket eksempelvis skal sikres via et sporingssystem, der gør det muligt at lokalisere, præcist hvor den enkelte kakaobønne er fra.

EU-reglerne skal også være med til at forhindre børnearbejde. Og de omfatter også produktion af kaffe, palmeolie og sojabønner.

I Ghana forsikrer man, at landets kakaobønner vil kunne leve op til kravene, men at det altså kan medføre prisstigninger i en tid, hvor stigende inflation i forvejen har presset priserne op.

»Det er også i vores egen interesse fortsat at passe på det miljø, vi producerer kakao i,« siger Joseph Boahen Aidoo fra sammenslutningen af kakaobønder i Ghana.

Selvom de nye regler netop er trådt i kraft, har kakaoproducenterne indtil udgangen af 2024 til at leve op til de nye standarder.