Nej tak til kontanter.

Sådan har det lydt hos kaffekæden Original Coffe – og det koster nu en bøde på 40.000 kroner.

Helt præcist er Original Coffee ved Københavns Byret blevet dømt for at have overtrådt den såkaldte kontantregel i betalingsloven. Her lyder det, at virksomheder som udgangspunkt skal tage mod kontant betaling mellem kl. 6 og 22.

Hos kaffekæden var det dog ikke tilfældet i en periode på fire måneder.

Som Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen konstaterer i forbindelse med domsafsigelsen.

»Medmindre der er tale om selvbetjening eller handel på nettet, skal forbrugerne kunne betale med kontanter. Det følger af kontantreglen, og den skal naturligvis efterleves ligesom al anden lovgivning,« lyder det i en pressemeddelelse.

Her fremgår det videre, at flere kunder havde klaget til Forbrugerombudsmanden, fordi deres ønske om at betale kontant var blevet afvist.

Og det har således haft betydning for bødens størrelse, at Original Coffee på den led flere gange blev informeret om reglerne uden at ændre praksis.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte derfor selskabet i december 2021. 1. februar 2022 blev det så muligt at betale med kontanter hos kaffekæden.

Original Coffee, der ifølge egen hjemmeside har 13 cafeer udelukkende i hovedstadsområdet, gav som begrundelse for kontantafslaget, at det skyldtes covid-19, manglende byttepenge og risiko for indbrud.

Det afviste retten altså.