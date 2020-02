Det var med udmeldinger som ’svineri’ og ’dybt uetisk’, at den unge iværksætter Kasper Laursen i sommeren 2019 kastede sig over Føtex og Bilka i et frådende angreb og anklagede dem for at ’stjæle med arme og ben’.

Kasper Laursen, der er medejer af virksomheden Citatplakat, var så rasende, at han straks ansatte en advokat og gik i gang med at forberede et sagsanlæg. Men nu har piben fået en anden lyd.

Kasper Laursen og hans partner, Oliver Hansen, så ellers ind i en kæmpe erstatningssag.

De opdagede, at Føtex og Bilka var begyndt at sælge T-shirts i hele landet med motiver og tekst, som de mente, var stjålet direkte fra deres plakatforretning.

Oliver Hansen (tv) og Kasper Laursen (th) følte, at Salling Group har krænket deres ophavsret. Foto: Sofie Frederiksen Vis mere Oliver Hansen (tv) og Kasper Laursen (th) følte, at Salling Group har krænket deres ophavsret. Foto: Sofie Frederiksen

Ikke desto mindre er sagsanlægget nu smuldret fuldstændigt.

»Vi dropper sagen, selvom vi er ret sikre på, at vi ville vinde den. Jeg mener stadigvæk, at Salling Group udmærket godt ved, hvad de har gjort, og jeg mener stadigvæk, at det ville være mest retfærdigt, hvis de skulle betale noget i erstatning,« siger Kasper Laursen fra Citatplakat til B.T.

Det er en fusion med Citatplakats tidligere konkurrenter, Dialægt, som har fået ham på andre tanker.

Fusionen kom i DR-programmet Løvernes Hule, hvor Jesper Buch og Jan Lehrmann købte 20 procent af Citatplakat for 1,2 millioner kroner med beskeden, at de så skulle fusionere med Dialægt, som de to løver også har investeret i.

Både Jesper Buch og Jan Lehrmann - måske mest førstnævnte - var fyr og flamme, da de blev præsenteret for Citatplakat. Foto: Per Arnesen/DR Vis mere Både Jesper Buch og Jan Lehrmann - måske mest førstnævnte - var fyr og flamme, da de blev præsenteret for Citatplakat. Foto: Per Arnesen/DR

»De nye investorer og ejere havde så den holdning, at det bare vil skabe dårlig stemning, hvis vi kører videre med sagen mod Salling Group,« siger Kasper Laursen:

»Så vi stiller os tilfredse med, at de trak de T-shirts ud af handlen, lige så snart sagen opstod i sommer.«

Selvom han stadigvæk mener, at Salling Group har handlet forkert, kan han godt se logikken i at droppe sagsanlægget.

»Den samlede vurdering er nok, at det er sundere at fokusere på positive ting fremadrettet. Og sådan en sag er ikke positiv at bruge sin tid på,« siger Kasper Laursen:

»Der er en del eksempler på mindre firmaer, som har kørt den her slags sager mod store firmaer, og hvor sagen er trukket i langdrag. Så er omsætningen faldet, fordi det er svært at fokusere ordentlig på den egentlige forretning. Så det er nok sundere at lade være.«

Hos Salling Group afviste man allerede i forbindelse med sagens opstart i sommer, at man har interesse i at sælge kopiprodukter.

Derfor rullede Salling Group stativerne med de omstridte T-shirts ud i baglokalerne med det samme, mens de så nærmere på beskyldningerne om kopi.

Samtidig slog man dog fast, at den handling på ingen måde skulle ses som en erkendelse af skyld.

Citatplakater viser her sammenfaldet mellem deres plakater og de t-shirts, der nu bliver solgt i Føtex og Bilka. Vis mere Citatplakater viser her sammenfaldet mellem deres plakater og de t-shirts, der nu bliver solgt i Føtex og Bilka.

Og det er da heller ikke fordi, Salling Group fryder sig eller som sådan fester, da B.T. fortæller, at det sagsanlæg, de sad og ventede på, er droppet.

I stedet lyder det kortfattet, at Salling Group noterer sig, at der ikke kommer nogen sag, og at de er tilfredse med den udvikling.

Hos Citatplakat siger Kasper Laursen, at man måske ligefrem øjner et samarbejde med Salling Group i fremtiden.

»Det er ikke utænkeligt. Og hvis det skulle ske, er det måske også meget godt, at der ikke kommer nogen sag.«