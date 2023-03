Lyt til artiklen

USA's 16. største bank, Silicon Valley Bank, kollapsede fredag til stor opmærksomhed og frygt.

Det var nemlig den største bank til at lukke pludseligt, siden finanskrisens begyndelse i 2008. Og det kan også få konsekvenser i Danmark, lyder det.

Det skriver finans.dk og Bloomberg News.

Den iværksætterfokuserede banks kollaps har skabt panik for, hvor mange amerikanske iværksætteres penge er blevet af, og hvordan de skal betale deres regninger.

Men banken havde også forgreninger i mange andre lande over hele verden, herunder Danmark.

Derfor har flere end 100 tech-ledere i Storbritannien eksempelvis skrevet et brev til deres finansminister, Jeremy Hunt, hvori det fremgår, at de frygter, at kollapset kan føre til mange startup-virksomheders kollaps verden over.

Også i Silicon Valley i Californien advarer iværksættere om, at »en hel generation af amerikanske startups« kan blive tabt på gulvet.

Banken blev lukket af de amerikanske myndigheder fredag, og de arbejder lige nu på at finde ud af, om nogen vil købe og overtage banken.

Mandag vil det stå klart, om det er lykkedes.

Hvis ikke, ser det sort ud for ejerne af de 1.224.142.500.000 kroner, banken havde i indlån ved udgangen af 2022.