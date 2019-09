Utilfredsheden med YouSee er til at tage at føle på. Gennem de seneste døgn er det væltet ind på tv-gigantens Facebook-side med vrede kommentarer over udsigten til, at en lang række tv-kanaler forsvinder.

For YouSee er efter en pressemeddelelse tirsdag kommet i konflikt med Discovery Networks, og det ser ud til at ramme kunder, der nu melder sig klar til at vinke farvel til tv-udbyderen.

»Hvis jeg mister Kanal 4, Canal 9 og TLC, så er der ingen pointe for mig i at have YouSee,« siger Jane Mønsted eksempelvis.

Den 49-årige folkeskolelærer fra Vesterbro i København er blandt de mange, der har skrevet til YouSee og gjort det klart, at hun vil stemme med fødderne, hvis det ender med, at hendes yndlingskanaler forsvinder.

Fakta: Discovery Networks har 11 kanaler Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, ID - Investigation Discovery, Eurosport 1, Eurosport 2, Canal 9, Discovery Channel, TLC, Animal Planet og Discovery Science – samt streamingtjenesterne Dplay, Eurosport Player og Golftv.

For det er lige nu sådan, situationen vil se ud fra årsskiftet.

Discovery Networks administrerende direktør, Christian Kemp, skriver i en e-mail, at han er klar til at trække alle kanalerne fra YouSee, hvis tv-giganten gør alvor af at fjerne Discoverys kanaler fra de faste tv-pakker, som det er meldt ud.

I stedet er det meningen – hvis det står til YouSee – at Discoverys kanaler, der eksempelvis viser mange superligakampe, herrelandsholdets VM-kvalifikationskampe samt programmer som '5. gear', 'Politijagt' og 'Ex on the Beach', skal vælges til i 'bland-selv'-universet.

Men det vil Discovery-direktøren ikke være med til.

Christian Kemp er administrerende direktør for Discovery Networks. Pressefoto

'Det vil være meget uheldigt for mange kunder hos YouSee, når YouSee bliver til NoSee.'

'YouSee er for nærværende ikke interesseret i at fortsætte partnerskabet med Discovery og inkludere vores kanaler i sin tv-forretning på en for begge parter meningsfuld måde.'

Men 'medielandskabet er under kraftig forandring, vi har en række andre partnere, vi gerne vil arbejde tættere sammen med fremover. Og vi har en streamingtjeneste (Dplay, red.), som vokser hurtigere end alle andre streamingtjenester i Norden hver dag. Vi vil uanset hvad være tilgængelige for seerne i Danmark – måske bare ikke på YouSees platforme', skriver Christian Kemp.

Den melding betyder, at den 48-årige it-administrator Rene Christensen fra Vejleområdet er begyndt at se sig om efter et andet sted at få tv fra.

Rene Christensen fra Vejle-området er begyndt at se sig om efter et andet sted at få tv fra.

»Jeg betaler til 'Fuldpakke' alene af den grund, at jeg så kan se alle superligakampene.«

»Men incitamentet til at have 'Fuldpakke' forsvinder jo, hvis kanalerne, der viser kampene, forsvinder,« siger og fortsætter:

»For mig vil det betyde, at jeg opsiger mit abonnement. Så er jeg færdig med YouSee.«

Samme melding lyder fra 51-årige Lars Justesen fra Bogense.

Christian Eriksen jubler efter sin scoring til 2-1 i EM-kvalifikationkampen mellem Danmark og Georgien i Telia Parken, mandag den 10. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Den selvstændige automekaniker er ikke klar til at afstå fra at se Christian Eriksen og det øvrige landsholds forsøg på at kvalificere sig til VM.

Og han vil heller ikke betale til mere end Grundpakken, hvis det skulle ende med, at Kanal 5, der viser landskampene, ryger ud af Grundpakken og bliver en del af bland-selv-kanalerne, som Yousee håber på.

»Det er ikke i orden, at Kanal 5 forsvinder fra Grundpakken. Jeg ser Kanal 5 for landskampene og politijagter, men jeg vil ikke betale mere.«

»Hvis det bliver sådan, at Kanal 5 ikke længere er i Grundpakken, så er det slut for mig med at bruge YouSee,« siger han.

YouSee-direktør afgiver løfte

YouSee-direktør Jacob Mortensen forklarer, at ændringerne i tv-pakkerne skyldes 'ændrede forbrugertendenser' og 'større efterspørgsel på fleksibilitet'.

Derfor vil YouSee-kunder med 'bland-selv' få flere mulige kanaler og streamingtjenester at vælge imellem.

Men nu hvor TV 2 Charlie overtager pladsen fra Kanal 5 i Grundpakken, skal kanalerne fra Discovery alle vælges aktivt til. Måske på bekostning af en anden favorit-kanal.

Jacob Mortensen ved godt, at udskiftning af tv-kanaler er et ømtåleligt emne.

(ARKIV) TDC- og YouSee-facade i København, tirsdag den 7. august. TDC har meddelt Modern Times Group, at man alligevel ikke er interesseret i at købe MTG Nordic. Det skriver Ritzau, mandag den 12. februar 2018. (Foto: Torkil Adsersen/Scanpix 2018) Foto: Torkil Adsersen

»Når vi laver ændringer til vores tv-produkter, er vi inde og røre ved rigtig mange menneskers hverdag.«

»Jeg har fuld forståelse for, at mange gerne vil se de her kanaler.«

»Jeg sætter også pris på at se landsholdsfodbold, og det skal også være tilgængeligt hos os,« siger han.

Derfor lover han at gøre, hvad han kan, for at lande en aftale med Discovery.

»Vi har i YouSee et langt og godt forhold til Discovery bag os, og det, håber jeg, fortsætter.«

»Vi skal sætte os ned og finde en løsning på det her. Vi vil for alt i verden finde en løsning. Det står øverst på min liste,« siger Jacob Mortensen.

YouSee-direktøren vil ikke fortælle, hvad han kan tilbyde Discovery Networks, så medieselskabet beholder sine kanaler hos tv-giganten.

»Det løser vi bedst i forhandlingsrummet sammen.«