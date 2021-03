Det var ikke alle dele af detailhandlen, som oplevede den store nedlukning af landet i foråret 2020 som en katastrofe for forretningen.

Faktisk er der enkelte steder en direkte succeshistorie at finde.

En af dem er hos supermarkedskæden Bilka.

Da landet blev lukket ned for godt et år siden, oplevede man en eksplosiv vækst hos Bilkas drive-in-service BilkaToGo.

Det skriver JydskeVestkysten.

De har talt med den ansvarlige for BilkaToGo, der hedder Mette Lauritzen.

»Der har været fart på, vores vækst toppede under den første nedlukning, hvor salget via BilkaToGo femdoblede. Det betød, at vi fra den ene dag til den anden skulle opskalere kraftigt og ansætte fem gange så meget personale i vores varehuse,« siger Mette Lauritzen.

Hun kan yderligere fortælle, at BilkaToGo over hele 2020 har tredoblet omsætningen sammenlignet med 2019.

Derfor har man også måttet ansætte store mængder nyt personale samt sætte gang i en udvikling af it-systemer, som man bestiller sine varer ved hjælp af.

Selve konceptet går i al sin enkelthed ud på, at man bestiller sine varer online. Dernæst vælger man et tidsrum, man ønsker at afhente sine varer i. Og så kører man hen til den Bilka, hvor varerne er bestilt. Melder sin ankomst på en skærm. Og ikke længe efter kommer en medarbejder ud med varerne, som lægges i bilens bagagerum.

Kunden behøver aldrig at forlade sin bil.

Og det har været populært.

For det er ikke kun mængden af personer, som ved nedlukningen begyndte at benytte sig af BilkaToGo, der er øget markant.

Også den mængde, den gennemsnitlige kunde køber for, er tredoblet i forbindelse med coronakrisen.

Selvom man efterhånden begynder, at kunne se lyset for enden af coronatunnelen, så spår Mette Lauritzen, at BilkaToGo vil opretholde en del af det momentum, man har opbygget.

Mette Lauritzen fortæller derfor også, at man har ambitioner om at fortsætte væksten.