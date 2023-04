Lyt til artiklen

Græsk tzatziki, mexicanske tacos og indisk butter chicken.

Hos Aarhus Streetfood er mulighederne for at smage på verdens cuisiner mange – og det har betalt sig. Efter nogle hårde år med corona, kan Aarhus Streetfood nemlig melde om et stort millionoverskud på 10,4 millioner kroner.

Det skriver Finans.

»Markedet passer perfekt til byens størrelse, og det antal køkkener, barer og siddepladser, som vi har nu, det passer bare rigtig godt sammen,« siger Britt Vorre, direktør og medstifter af Aarhus Streetfood, blandt andet om succesen.

For opskriften på et millionoverskud skyldes nemlig ikke kun, at der findes mad til enhver smag.

Kreative tiltag som standuparrangementer om vinteren, sommerbiograf om sommeren og ikke mindst et område, der har sikret 200 ekstra pladser, har nemlig også fået økonomien til at blomstre.

Det er endnu usikkert, hvordan de mange millioner skal bruges, men dog er en ting sikkert. En del af overskuddet skal gå til at optimere den grønne omstilling, oplyser Britt Vorre.

I dag kan man vælge mellem 24 madboder hos Aarhus Streetfood.