Der dumper en markant ekstraregning ind ad døren til de mange boligejere, der skal have ny rente på deres variabelt forrentede flekslån til nytår.

Helt almindelige boligejere med et afdragsfrit F3-lån får den største ekstraregning. De kan se frem til at betale mere end 52.000 kroner mere om året efter skat.

Stigningen gælder for en familie i et typisk hus til 2,5 millioner kroner, der er belånt med to millioner kroner svarende til 80 procentbelåning med realkreditlån.

Det er udfaldet af Totalkredits renteauktioner, som netop er afsluttet her mandag formiddag.

»Både F1-, F3- og F5-renten får den højeste stigning nogensinde, og det vidner om, hvor markant et skift vi har set på de finansielle markeder i år. For et år siden lå renterne omkring nul procent,« lyder der det fra chefanalytiker i Totalkredit Sune Malthe-Thagaard.

Han tilføjer, at rentestigningen er kommet bag på de finansielle markeder.

»Det er markant mere, end vi forventede tilbage i begyndelsen af september, da vi sendte breve ud til boligejerne med forventninger til renten. Dengang forventede vi mellem 2 til 2,5 procent for henholdsvis F3 og F5.«

Helt konkret stiger renten for et F3-lån fra minus 0,39 procent til 3,11 procent – et rentehop på hele 3,5 procentpoint.

Her er de nye rentesatser F1-lån: Gammel rente: - 0,24 procent. Ny rente: + 3,15 procent.

F3-lån: Gammel rente: - 0,39 procent. Ny rente: + 3,11 procent.

Gammel rente: + 0,22 procent. Ny rente: + 3,14 procent. Kilde: Totalkredit.

For boligejere med et F5-lån er ekstraregningen lidt mindre, da de har været vant til en lidt højere rente end boligejere med F3.

Et afdragsfrit F5-lån stiger årligt 46.000 kroner efter skat for en familie i et typisk hus, mens det for et F5-lån med afdrag bliver cirka 19.000 kroner årligt efter skat.

Boligejere med et F3-lån med afdrag kommer til at sidde knap 22.000 kroner dyrere i det om året, når der er taget højde for det højere rentefradrag.

Selvom rentestigningen er voldsom og vil kunne mærkes i husholdningsbudgetterne, så er boligejere med F3- og F5-lån kreditvurderet efter at kunne betale en rente, der er lidt højere, end de nye rentesatser, der træder i kraft fra nytår.

»De bør altså have rum i husholdningsbudgettet til at betale merregningen. Men det betyder ikke, at det ikke kan mærkes, eller det er specielt festligt,« lyder fra Sune Malthe-Thagaard.

Han uddyber:

»Der vil være en del boligejere, der skal prioritere og måske tage på en billigere ferie og skære andre af de lidt sjovere ting fra, som de måske har vænnet sig til i tiden med de meget lave renter.«

Boligejere, der bliver ramt af det markante rentehop, bliver dog delvist kompenseret af rentefradraget, der gør, at de kan trække mere fra i skat, når renten stiger.

Derfor er det vigtigt at huske at ændre i forskudsopgørelsen for næste år, så man betaler den rigtige skat.

»Når du får flere renteudgifter, kan du trække det fra i skat, hvilket betyder, at du får udbetalt mere af din løn hver måneden. Og dermed er det lidt lettere for dig at betale den større regning på dit boliglån, »siger Sune Malthe-Thagaard.