Det vælter ind med penge hos de danske svinebønder i disse dage. Mens svinepest har hærget sig vej gennem Kina, er dansk eksport af svin buldret frem, og de priser, bønderne tager for deres svin, er på himmelflugt.

Men samtidig med at svinebønderne fester, er en seriøs prishammer til de danske forbrugere ved at tage form.

»Vi taler om, at frikadellen bliver næsten dobbelt så dyr. Vi forventer, at vi næste år kommer til at se priser på svinekød, som er steget med 80 eller 90 procent i butikkerne,« siger Lars Aarup, analysechef hos Coop, der driver Brugsen-kæderne, Fakta, Kvickly og Irma:

»Vi har oplevet stigende priser på svinekød hele året, og vi har forsøgt at holde priserne nede i butikkerne. Men vi kan ikke blive ved,« siger Lars Aarup.

Han bliver mere konkret:

»Hvis du tager en pakke hakket svinekød, som kostede 22 kroner i februar i år, så koster den nok 38 kroner i februar 2020. Så det er en solid stigning, der er på vej.«

Udsigten til de markant dyrere koteletter, medisterpølser og frikadeller er en direkte konsekvens af, at svinebønderne pludselig kan tage sig rigtig godt betalt.

Det kan de, fordi et voldsomt udbrud af afrikansk svinepest i adskillige lande har betydet, at man alene i Kina har måttet aflive op mod 200 millioner svin.

Prisen for hakket svinekød vil stige markant, vurderer Lars Aarup fra Coop. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Det har skabt en kæmpe efterspørgsel på danske svin og skubbet bag på et eksport-boom, som får Landbrug og Fødevarer til at spå, at 2019 bliver det største eksportår i Danmark nogensinde.

I starten af 2019 tog en dansk svinebonde 8,3 kroner for et kilo svinekød.

Siden er prisen steget med 60 procent til 13,3 kroner kiloet.

Alligevel har de danske forbrugere ’kun’ oplevet prisstigninger på svinekød på omkring 6-7 procent det seneste år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Skæring af koteletter. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Men der er tale om en slags stilhed før stormen.

Lige nu holder supermarkederne priserne i ro for at lokke kunderne ind og købe flæskesteg til julen. Herefter er der dømt stigende priser.

»Det kan slet ikke undgås, at vi kommer til at se dyrere svinekød i supermarkederne. Med de eksportpriser, vi ser i øjeblikket, kan vi forvente ret voldsomme prisstigninger i detailhandlen,« vurderer Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Københavns Universitet:

»Der mangler svin i Kina, og derfor kommer der til at mangle svin i Danmark. Så jeg regner med, at priserne på svinekød stiger med omkring 15-20 procent de kommende seks måneder alene.«

Hos Landbrug og Fødevarer, der repræsenterer svinebønderne, mener man dog slet ikke, at der er grund til at frygte voldsomt dyre frikadeller.

Cheføkonom Frank Øland maner til besindighed.

»Når jeg ser på noteringerne fra svinebønderne og forbrugerpriserne, så peger alt på, at der måske mangler fem procents stigning det kommende år. Det kommer så oven i de seks procent, vi har set det forgangne år,« siger Frank Øland:

»Men i stedet for at være bange for, at koteletterne stiger i pris, skal man måske glæde sig over, at der er nogle landmænd, som har rigtig gode kår i øjeblikket.«