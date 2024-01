Om undersøgelsen:

Der er i beregningerne af TCO (Total Cost of Ownership) taget udgangspunkt i de 10 mest solgte nye biler, og de 10 mest solgte brugte biler i Danmark fra januar til oktober 2023.

TCO-gennemsnittet (Total Cost of Ownership) for benzinbiler er på 2,64 kr./km, for dieselbiler 2,90 kr./km og for elbiler 1,78 kr./km. Dertil kommer omkostningerne til forbrug af benzin/diesel/el.

Brændstofforbruget er sat til et gennemsnit for benzinbiler på 14,10 km/l og 18,10 km/l for dieselbilerne. Elbilerne er sat til 20 kWh pr. 100 km. Det er 15 procent under de opgivne forbrugstal, da der tages højde for, at langt hovedparten af turen foregår på lande- eller motorvej.

Benzinprisen er 14,49 kr./l for oktan 95 blyfri og dieselprisen 13,69 kr./l fundet på OK’s aktuelle priser 7. december 2023. Den beregnede elpris er sat efter elberegner.dk’s gennemsnitlige dagspris på el den 7. december 2023, som er 2,10 kr. pr. kWh. Der er beregnet med en gennemsnitlig elmotoreffektivitet på 20 kWh/100 kilometer for elbiler.

Ved beregning af vejafgifter med viamichelin.com er der valgt den hurtigste rute. Omkostninger ved afrejse fra København via Gedser-Rostock til Val Thorens, Wagrain og Livigno er inklusive færgebillet for to personer med bil via Scandlines. Ligeledes er omkostninger ved afrejse fra Aarhus til Trysil og Isaberg inklusive færgebillet for to personer med bil via Stena Line fra Frederikshavn til Gøteborg. Der er valgt de billigste afgangstidspunkter.

Ved afrejse fra København til Trysil og Isaberg er der også medregnet broafgift ved kørsel via Øresundsbroen i en personbil på max 6 meter. Priserne er listepriser og uden abonnement.