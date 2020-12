Der kan være mange penge at spare, hvis man gør sig lidt forarbejde, når de sidste julegaver skal i hus. Det viser en analyse, som Pricerunner har foretaget for B.T. af 60 populære julegaver.

Og det ved 26-årige Daniel Hansen Pedersen fra Vanløse alt om.

Faktisk er Daniel så god til at finde ting på tilbud, at det sætter ham i lidt af et dilemma, når han skal udfylde sin egen ønskeliste.

»Tit vil jeg kunne finde det til den halve pris i forhold til dem, jeg ønsker mig det af. For de køber det ofte i den første og bedste butik,« siger han.

Ligesom mange andre danskere hamrer Daniel Hansen Pedersen i disse dage løs i tasterne for at få de sidste julegaver i hus. Men inden gaverne ryger i den elektroniske indkøbskurv, tjekker han, hvem der sælger gaven billigst.

»Vi lever i en tid, hvor der nærmest altid er tilbud og gule rabatskilte, så jeg undersøger altid på Pricerunner, hvor jeg kan få det billigst,« forklarer han.

Hvor meget Pricerunners analyse viser, at man kan spare, vender vi tilbage til senere.

Hvert år bliver der slået rekord i danskere, der ligesom Daniel køber deres julegaver på nettet. I år hvor statsminister Mette Frederiksen (S) har opfordret danskerne til at rykke deres indkøb til nettet og på onsdagens pressemøde gav shoppingcentre og butikscentre hammeren, tager det endnu et kvantespring.

Og det kan man mærke hos Pricerunner, som i disse dage har 70 procent flere besøg på siden sammenlignet med samme periode sidste år.

»Det er tydeligt, at forbrugerne tænker over, hvor de handler. Vi forventer, at vi i december kommer op på 5,5 millioner besøg. Det er ret voldsomt for et lille land som Danmark,« siger Martin Andersen, direktør i Pricerunner.

Samtidig er der sket en opblomstring af butikker, der har tilsluttet sig Pricerunner. I både november og december er 200 nye butikker kommet til.

Niels Ralund, E-handelsdirektør i Dansk Erhverv, mener, at væksten i webshops og køb på nettet, kommer forbrugerne til gavn.

»Det ligger i nettets natur, at det er let for butikkerne at overvåge konkurrenterne og justere priserne. Den tendens bliver endnu mere udbredt nu, hvor mange køb er rykket til nettet,« forklarer han.

Analysen, som Pricerunner har lavet for B.T., viser, at man i kategorien legetøj i gennemsnit kan spare 495,50 kroner fra den dyreste til den billigste butik. Mens der i kategorien 'julegaver til voksne' i gennemsnit er 760,15 kroner at spare.

Og man risikerer at blive unødvendigt flået, hvis man køber sine julegaver det forkerte sted. Blandt julegaver til voksne er der på et helt identisk produkt 2.523 kroners forskel fra den dyreste til den billigste butik.

Pricerunner har også sat prisudviklingen fra 8. december til 16. december under lup for at undersøge, hvilke produktkategorier der oplever den største andel af prisfald eller prisstigninger.

I analyse indgår 2.000 produkter, som i perioden har ændret pris i de 50 største onlinebutikker i Danmark. Konklusionen er, at man både kan gøre sig en god handel og det stik modsatte.

I en af årets populære julegavekategorier, nemlig køkkenudstyr, er 68 procent af produkterne eksempelvis steget i pris, mens 32 procent er faldet i pris.

»Prissammenligning på det samme produkt er enormt vigtig, da der kan være meget store prisforskelle og dermed mange penge at spare,« forklarer Martin Andersen, direktør i Pricerunner.

Men Martin Andersen har også en nedslående besked til dem, der ikke gik julegaveshopamok under Black Friday-udsalget:

»Efter Black Friday så vi, at priserne steg igen – og mange af de priser, som i dag er faldet, er faldet til et niveau, der er højere end prisen var på Black Friday.«

Tilbage i Vanløse er Daniel Hansen Pedersens største bekymring, om de sidste pakker, han putter i onlinekurven, kan nå frem inden jul.

Men der er godt nyt til Daniel. I en lang række af de webshops, som B.T. har kigget på, er deadline 20. december for gaveindkøb, der skal nå frem inden jul. Samme melding lyder fra landets største pakkeudbringer, PostNord.

»Vi skal have pakkerne senest søndag, hvis vi skal have mulighed for at få dem ud inden juleaften. Vi kører ud og henter og tager imod pakker hele søndag, så de kan nå frem til tiden,« fortæller Lene Reipuert, pakkechef i PostNord.