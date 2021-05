Det kan være en bekostelig affære at forsikre sin elektronik, hvis man ikke tænker sig om.

Det viser en undersøgelse, som onlineplatformen Samlino har lavet i samarbejde med B.T.

Køber man en iPhone 12 Pro i Elgiganten til 8.499 kroner, og takker man ja til en forsikring med en dækning på 12 måneder, skal man betale yderligere 2.299 kroner.

Lidt mindre skal man betale for telefonen i Power, her koster en forsikring 1.949 kroner for 12 måneders dækning.

Det svarer altså til et indhug i pengepungen på mere end 20 procent af telefonens pris, hvis man vil have sin iPhone 12 Pro forsikret i et år.

»Elektronikforsikringer, som butikkerne sælger, er så dyre, at vi generelt ikke anbefaler, at man tegner den. Nogle gange er der også en selvrisiko, og så begynder det at blive virkelig høj præmie,« siger Lars Baadsgaard, chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk.

Og en selvrisiko er netop, hvad der er hos både Power og Elgiganten. Begge steder er den på 499 kroner ved første skade. Men er man uheldig og beskadiger sin telefon igen, stiger selvrisikoen til det dobbelte, nemlig 999 kroner.

Prisen for de elektronikforsikringer man kan tilkøbe hos elektronikforhandlerne er markant dyrere, end dem forsikringsselskaberne udbyder. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prisen for de elektronikforsikringer man kan tilkøbe hos elektronikforhandlerne er markant dyrere, end dem forsikringsselskaberne udbyder. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen

»Selv hvis selvrisikoen var 0 kroner, har du betalt en ret høj pris for forsikringen i forhold til det produkt, du har købt. Hvis man endelig vil forsikre sin elektronik, er det billigere at tegne det som tilvalg til indboforsikringen,« understreger Lars Baadsgaard.

Men hvad koster det så at tilkøbe en elektronikforsikring til sin indboforsikring?

I modsætning til hos elektronikforhandlerne, hvor den samme pris gælder for alle, er svaret ikke entydigt hos forsikringsselskaberne. Her kan prisen nemlig afhænge af kundens alder, bopæl, og om der er børn i husstanden.

Derfor har Samlino undersøgt, hvad det vil koste for en 21-årig mand, der bor alene i en lejlighed i Brønshøj. Og prisforskellen mellem, hvad det koster hos elektronikforhandlerne og forsikringsselskaberne, er slående.

Tænk dig om Det er flere ting, du skal være opmærksom på, hvis du bliver tilbudt at tilkøbe en elektronikforsikring i en elektronikbutik, mener chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk Lars Baadsgaard Tænk rationelt

Slå din rationelle del af hjernen til, inden du kommer ud af forretningen med to produkter i stedet for et. Hvor fjumret er du?

Overvej, om du nogensinde har prøvet at tabe din telefon på gulvet. Har du været uheldig, så tænkt tilbage på, hvad der skete. Man kan godt komme til at overvurdere sin fjumretilbøjlighed, måske var det faktisk fem år siden, men det føles som i går. Reklamationsret

Du er dækket af reklamationsretten i de første to år, hvis der er fejl i produktet, så det er ikke noget, du skal forsikre dig imod. Gør dit hjemmearbejde

Har du tilkøbt en elektronikforsikring i en butik, har du typisk mellem 14 og 30 dages returret. Men når man begejstret kommer hjem med et nyt produkt, så går der ikke mange minutter, før man har glemt alt om den forsikring, man har tegnet. Men det kan godt betale sig at bruge et par minutter på at undersøge, om det kan gøres billigere, eller om du reelt har brug for sådan en forsikring

Alt efter hvilket selskab forsikringen bliver tegnet hos, koster elektronikforsikringen mellem 312 og 730 kroner årligt, og selvrisikoen varierer mellem 1.000 og 2.000 kroner.

Men prisen er ikke den eneste forskel på det, som forsikringsselskaberne og elektronikforhandlerne tilbyder. Mens elektronikforhandlernes kun dækker et enkelt produkt, dækker en tilkøbt elektronikforsikring på indboforsikringen al elektronik i hjemmet.

Det koster det hos forsikringsselskaberne Prisen på at tilkøbe en elektronikforsikring til sin indboforsikring afhænger blandet andet af ens alder, adresse og om der er børn i husstanden. Derfor har Samlino undersøgt, hvad det vil koste for en 21-årig mand, der bor alene i en 55 m2 lejlighed i Brønshøj. Tryg

Pris for elektronikforsikring per år: 730 kroner.

Selvrisiko: 1.000 kroner. Alka

Pris for elektronikforsikring per år: 319 kroner.

Selvrisiko: 1.000 kroner. Topdanmark

Pris for elektronikforsikring per år: 550 kroner.

Selvrisiko: 1.269 kroner. Codan

Pris for elektronikforsikring per år: 624 kroner

Selvrisiko: 1.253 kroner Alm Brand

Pris for elektronikforsikring per år: 552 kroner.

Selvrisiko: 1.000 kroner Gjensidige

Pris for elektronikforsikring per år: 702 kroner med onlinerabat eller 739 kroner uden onlinerabat.

Selvrisiko: 1.021 kroner. LB Forsikring

Gælder Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og Forsikring til PFA.

Pris for elektronikforsikring per år: 312 kroner.

Selvrisiko: 1.160 kroner. If

Pris for elektronikforsikring per år: 396 kroner

Selvrisiko: 2.000 kroner Hos enkelte selskaber er det ikke muligt isoleret at tilkøbe en elektronikforsikring, og der vil eksempelvis også være 'pludselig skade' med i prisen. Kilde: Onlineplatformen Samlino og forsikringsselskaberne. Priserne er indsamlet i uge 16 i 2021.

Den massive prisforskel skyldes blandt andet, at der er flere led, som skal tjene penge på forsikringerne i butikkerne, siger chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk Lars Baadsgaard.

»Man skal både dække de omkostninger, forsikringsselskaberne har, når de tegner en forsikring, og samtidig skal forsikringsselskaberne tjene noget på at sælge den. Oveni det kommer provisionen til butikken,« fortæller han.

Hos Power forklarer sales manager Simon Frølich, at prisen på deres forsikringer fastsættes efter produktets værdi og risikoen for, at det går i stykker. Men han lægger ikke skjul på, at de har en økonomisk interesse i at sælge forsikringer til deres kunder.

»Selvfølgelig tjener vi penge på at sælge forsikringer. Men grunden til, at forsikringer på telefoner har den pris, de har, er, at skadesandelen er steget, mobiltelefonerne er blevet dyrere, og de er blevet mere komplicerede at reparere,« siger han.

»Vi har 30 dages fortrydelsesret på vores forsikringer, så vi opfordrer kunderne til, at de går hjem og tjekker, hvad de har af forsikringer.«