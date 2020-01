Et storstilet nedbrud hos YouSee fortsætter tirsdag morgen på syvende døgn.

Siden årsskiftet har der været massive problemer med Bland Selv, hvilket betyder, at en kvart million tv-kunder har haft store udfordringer med at erstatte de 11 Discovery-kanaler, der er forsvundet fra YouSee’s univers.

For de fleste kunder er problemerne løst. For andre fortsætter ørkenvandringen.

Mandag eftermiddag bekræftede YouSee i en mail til B.T., at der fortsat er problemer med Bland Selv. Tirsdag morgen er fejlen fortsat ikke rettet.

I mailen lyder det, at man er ’rigtig langt’ med at løse problemerne, og at ’langt de fleste’ nu vil kunne komme ind i Bland Selv-universet.

Men ikke alle.

Og det kan man tydeligt se på YouSee’s Facebookvæg.

Mandag aften skriver Simon Henriksen eksempelvis:

’Stadig ingen adgang til Bland Selv, selvom I skriver, de fleste nu kan komme ind. Der kommer sågar fejl i selve ”Mit YouSee”-siden. Det er utroligt ringe, og nu må der snart ske noget, så ALLE kan komme ind’.

Også Claus Jørgensen var svært utilfreds mandag aften.

’Sker der for fanden ikke snart noget med jeres Bland Selv-pakker. Nu må I sgu snart komme ind i kampen. Hilsner fra Claus’.

Og problemerne begrænser sig ikke kun til, at folk ikke kan komme ind og vælge kanaler.

Også dem, der slipper igennem, kan tilsyneladende støde på problemer.

Flere skriver, at det antal point, de bør have til rådighed, ikke passer.

Mandag formiddag var der sågar et opsigtsvækkende eksempel på en kvinde, som rasende skrev til YouSee, at de havde sendt hende en ordrebekræftelse på, at hun havde været i Bland Selv og vælge kanalen ’Blue Hustler’ – en såkaldt erotisk kanal.

Men kvinden bedyrede på rasende vis, at hun absolut intet kendte til den bestilling – og YouSee måtte beklage mange gange.

Tirsdag morgen fremgår det også fortsat af YouSee’s driftsinformation, at Bland Selv fortsat ikke virker på fuld tryk.

Om situationen skrev YouSee mandag eftermiddag til B.T.:

’Hen over weekenden har rigtig mange kunder været inde og vælge nye tv-kanaler og streamingtjenester. Der er dog fortsat perioder, hvor vores kunder desværre oplever, at de ikke kan komme ind. Vi beklager meget og opfordrer til, at de prøver igen senere’.

Der er endnu nogen endelig tidshorisont for, hvornår YouSee forventer at have en endelig løsning på problemerne.