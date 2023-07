Krisen er kæmpestor hos streaminggiganten Viaplay Group, og det er netop blev slået helt fast med en selskabsmeddelelse fra topchefen Jørgen Lindemann Madsen.

Her lyder det, at den økonomiske situation er så dårlig, at 25 procent af medarbejderstaben i hele koncernen skal fyres, og der er flere andre store ting på vej.

Det lyder blandt andet fra Jørgen Lindemann Madsen:

»Vi annoncerer i dag en ny strategisk plan, som inkluderer, men ikke er begrænset til, at fokusere på vores kerne i Norden, Holland og Viaplay Select. At implementere en ny driftsmodel. Nedskalering, partnerskaber eller at forlade internationale markeder. Omskalering og prissætning af vores udbud i Norden.«

»At igangsætte massive besparelser. At igangsætte en øjeblikkelig strategisk gennemgang af hele virksomheden for at se på alle alternativer inklusiv indholdsunderlicensering, afhændelse af aktiver, kapitalindskud eller salg af hele koncernen.«

I følge det norkse medie E24 har Viaplay 1691 ansatte. Bliver 25 procent fyret, er der tale om 420 medarbejdere, som står til at miste deres job.

Opdateres …