Der er fuld gang i Skat.dk fredag morgen. Selvom danskernes årsopgørelse officielt først lander på mandag den 9. marts, vælter nysgerrige danskere i disse timer ind på Skats hjemmeside.

Fredag morgen er der mere end 40.000 i kø til at komme ind. Men dem, der kommer ind, får en lang næse.

Der ligger nemlig ikke nogen årsopgørelse og venter.

»Lige nu er der simpelthen ikke åbnet op for årsopgørelserne,« siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skat:

»Vi har de seneste år en historik med, at vi allerede åbner i weekenden. Men jeg kan ikke sige, hvornår vi trykker på knappen.«

Hun forventer, at der bliver enormt pres på skat.dk, når de endelig åbner op.

De seneste år har der være timelange køer.

»Hvis vi måske åbner op i dag (fredag) eller over weekenden, så bliver der åbnet for alle på samme tid. Sidste år rundede vi 2,7 millioner logins over weekenden,« siger Karoline Klaksvig:

»Danskerne er meget forventningsfulde i forhold til, hvordan det ser ud. Det er jo alles regnskab, der gøres op.«

Hun lover, at der kommer besked ud til alle landets medier, lige så snart du kan se din årsopgørelse.

»Vi sender en pressemeddelelse ud, lige så snart danskerne kan komme ind,« siger Karoline Klaksvig:

»Vi har fat i stort set alle danskere i dag, hvis vi åbner op. Så vi skal nok melde ud.«