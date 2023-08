»Vi har en høj vækst i et ellers fladt onlinemarked, så både vores grundforretning og det nye, som vi har kastet os over, kører godt. Det er vi kisteglade for, da vi står på tærsklen til en helt ny fremtid for selskabet.«

Det siger Matas administrerende direktør, Gregers Wedell-Wedellsborg, til finans.dk.

Det sker, efter Matas tidligere i dag præsenterede deres regnskab.

Onlineforretningen hos kæden Matas fortsætter sin vækstrejse i første kvartal.

Butikskæden ser ud til at ride videre på den rekordbølge, der blev igangsat under coronapandemien.

I det første kvartal af kædens skæve regnskabsår er omsætningen blevet løftet med 9,2 procent til knap 1,2 milliarder kroner.

I første kvartal stod onlineforretning for 28 procent af det samlede salg.

Kunderne er også begyndt at handle oftere hos Matas, hvilket ifølge topchefen er et resultat af udvidelsen af produktudvalget.

»Vi har introduceret 59 nye mærker og tusindvis af produkter og øget vores varelager marginalt for at sikre hurtigere levering og bekvemmelighed for vores kunder.«

Matas har dog udfordringer med at få overskuddet til at følge med op.

I løbet af de tre måneder har kæden tjent 49 millioner kroner. Det er et fald på 29,1 procent sammenlignet med samme periode sidste år.