Hollænderhuset på Niels Ottesens Vej 17 i Højen ligger ikke bare i toppen af Danmark med sin beliggenhed i klitterne udenfor Gl. Skagen. Prisen placerer også den ekstraordinære villa helt i top på det nordjyske boligmarked.

Den eksklusive udsigtsvilla få meter fra havet er nemlig blevet solgt for intet mindre end 17 millioner kroner, hvilket er det absolut højeste hammerslag i Nordjylland hidtil i år.

Det skriver boligvisningsitet Boliga.dk.

Efter flere år på markedet med forskellige udbudspriser - fra 22 millioner i 2017 til 19.995.000 kroner i 2020 - kan en ny ejer nu overtage nøglerne til den dyre adresse med lidt af et afslag på næsten tre millioner kroner oveni hatten.

Et solidt beløb, der udover den unikke beliggenhed ved strandkanten også har sikret køberen 209 kvadratmeter bolig fordelt på seks værelser i det over 100 år gamle hus, som var til salg hos den lokale mæglerforretning EDC Ole Bo, Skagen.

Køberen, der altså for nyligt har skrevet under på skødet til Nordjyllands dyreste hushandel, er nok også blandt de danskere, som er vant til at færdes på liebhavermarkedet.

I hvert fald er det den fynskfødte erhvervsmand Torben Østergaard-Nielsen, som har erhvervet sig udsigtsvillaen på Niels Ottesens Vej, og han er ifølge nyhedsmediet Berlingske nummer 16 på listen over de 100 rigeste danskere.

United Shipping & Trading Company-grundlæggerens - der ifølge avisen er 7,7 milliarder kroner værd - nye huskøb ved Skagen er da også rekorddyrt i forhold til området. Det viser tal fra Boliga.dk.

Hollænderhuset er endt med at koste rigmanden over 81.000 kroner for hver boligkvadratmeter. Det er over tre gange så meget som gennemsnittet for Skagen, hvor villaerne i øjeblikket koster knap 22.800 kroner pr. kvadratmeter.

I øjeblikket er der kun én stor liebhavervilla i Aalborg, som med sin udbudspris på 18.995.000 kroner stadig kan nå at blive årets dyreste handel i Nordjylland. Huset rummer 310 kvadratmeter.

