De blå partier i Folketinget står i kø for at ville skære i de tårnhøje afgifter og moms, vi danskere skal betale for vores fødevarer.

B.T. tester nu, hvad de tre borgerlige partiformænd Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance, Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti reelt ved om afgifter og moms på helt konkrete dagligvarer.

Politisk mener Messerschmidt, at der skal være en halvering af den moms, vi betaler for fødevarerne.

Vanopslagh og Vermund går en anden vej, da de begge foreslår, at det skal være slut med de særlige afgifter, der er på sukker- og chokolade samt alkohol.

Sagen kort Hvert år opkræver den danske stat cirka 360 milliarder kroner i afgifter. B.T. dykker i en serie ned i de tårnhøje afgifter på dagligvarer.

Brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd har på baggrund af data fra de danske købmænd dannet sig et billede af en ”almindelig” indkøbskurv, og fundet ud af, at der i gennemsnit handles for 153 kroner.

Konklusionen er, at der betales ca. 45 kroner i direkte afgift for kurven på 153 kroner.

Dertil kommer emballageafgift og de skatter og afgifter, som købmanden senere skal betale.

Punktafgifter kaldes de.

Lad os se, hvem der er længst fra at kunne svare på, hvor stor del af den totale pris på tre forskellige varer, der er afgifter og moms.

Spørgsmål nummer 1:

Hvad er moms og afgifter for den her pakke med kransekager til 40 kroner?

Alex Vanopslagh: »Der er moms, og noget sukker. Jeg tror, vi er oppe i 30 procent af prisen i moms og afgifter.«

Pernille Vermund: »Ud af de 40 kroner vil jeg sige, at 10 kroner er moms og afgifter. (25 procent red.)«

Morten Messerschmidt: »Jeg ville gerne bage det selv, men jeg får også købt en del vaniljekranse. En ti'er er momsen, og så er der sukkerafgift. Jeg svarer, at halvdelen af prisen er moms og afgifter. (50 procent red.)«

Rigtige svar: Moms og afgifter er 13,2 kroner = 33 procent af prisen for kransekagerne. (Momsen er på 8 kroner, mens sukker-og chokoladeafgift er på 5,19 kroner).

»All right. Vi sænkede vist også sukkerafgiften på et tidspunkt, så det er det, der er slået igennem her. Men jeg er sikker på, at det tidligere har været endnu mere, « siger Messerschmidt.

Spørgsmål nummer 2:

Hvad er moms og afgifter på den her flaske vin til 85 kroner?

Alex Vanopslagh: »Det er en dårlig vin. Lad være med at servere Ripasso for nogen, der har forstand på vin. Jeg gætter på 40 procent.«

Pernille Vermund: »Jeg vil skyde på, at mellem 25 og 30 kroner er afgift på den her vin.«

Morten Messerschmidt: »Jeg gætter på godt 30 procent.«

Rigtige svar: Moms og afgifter er 26,3 kroner = 31 procent af den samlede pris. Momsen er 14,2 kroner, vinafgift på 8,4 kroner og emballageafgift på 0,84 kroner.

»Okay, lige præcis på Ripasso kunne jeg godt være fristet til at sige, at man beholder afgiften, og så sætter det ned på noget andet. Men sådan er det,« siger Alex Vanopslagh.

Her kommer sidste og afgørende spørgsmål.

Spørgsmål nummer 3:

Hvad er moms og afgifter for den her frosne and til 280 kroner?



Alex Vanopslagh: »Hold kæft, det er en ordentlig and. Jeg vil umiddelbart gætte på, at der kun er moms på. Det vil sige 20 procent skal trækkes fra, og det er 55 kroner sådan cirka.«

Pernille Vermund: »Momsen er den samme for alt, men hvad kan der være af afgifter på en and? Der er jo ikke CO2-afgifter. Endnu. Det må være en femtedel af prisen, der er udgiften til staten (56 kroner red.)«

Morten Messerschmidt: » Jeg holder meget af andesteg, det må jeg indrømme. Spørgsmålet er, hvilke skøre afgifter politikerne kan finde på i forhold til fjerkræ. Er der noget fedt afgift og den slags ting?«

Nej, fedtafgiften findes ikke mere.

Morten Messerschmidt: »Ok, men and er jo ret fed fugl. Men siger vi den koster 280 kroner, så vil jeg skyde på, at i hvertfald 110 kroner må være afgifter. «

Rigtige svar: Der er ingen afgift, men en moms på 56 kroner af prisen på 280 kroner.

Taberen er altså fundet.

Det er anden gang ud af tre mulige, at Dansk Folkepartis formand kommer med det mest forkerte svar.

»Oh my god. Jeg overvurderer fuldstændig statens grådighed, kan jeg godt høre,« siger Morten Messerschmidt, og tilføjer:

»Men sådan er det jo. Nå man har en socialdemokratisk skatteminister (Jeppe Bruus red.), så forestiller man sig jo, at det kun kan være værre.«

Men Morten Messerschmidt, når du ikke har styr på tallene, hvordan kan vi så regne med, hvad du siger, når du brokker dig over regeringen?

»Jeg tror ikke, der er så mange danskere, der tænker så meget over, hvad der er det ene og det andet, når de er nede og handle. Det man tænker over, er, hvor meget, der bliver trukket fra kontoen.«

Minister: Det er gætteleg

B.T. har også bedt skatteminister Jeppe Bruus (S) forholde sig til moms og afgifter på de enkelte dagligvarer.

»Jeg vil ikke være med i sådan en gætteleg. Jeg vil meget gerne snakke om moms og afgifter, men jeg sidder ikke og gætter,« siger ministeren, da han har set både vaniljekransene og den frosne and i kurven.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil ikke komme med sit bud på afgifter og moms på dagligvarerne i den kurv, B.T. har vist ham. Foto: Kasper Rising Vis mere Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil ikke komme med sit bud på afgifter og moms på dagligvarerne i den kurv, B.T. har vist ham. Foto: Kasper Rising

Er moms og afgifter ikke noget, man som skatteminister har en idé om?



»Der kan jeg svare helt ærligt, at jeg kan ikke afgifter og moms på samtlige varer, du kan tage ind og købe i et supermarked. Det kan jeg ikke,« siger han.

Men Alex Vanopslagh, Morten Messerschmidt og Pernille Vermund vil gerne komme med bud på moms og afgifter på varerne. Men du vil ikke som skatteminister?

»Så har du gode klip med dem, og nej, jeg deltager ikke i en gætteleg,« siger han.