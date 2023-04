Lyt til artiklen

Hvis det er for dårlig kvalitet, så må firmaet selv betale.

Det er i hvert fald tilfældet, når det kommer til et nyt forlig mellem spilfirmaet Nintendo og EU-landene samt Schweiz og Storbritannien. Og den nye aftale varsler en ny tid inden for elektronik, skriver Jyllands-Posten.

Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk, er glad for beslutningen.

»Det er en ekstremt populær konsol, som har haft dette problem i årevis, uden at Nintendo har gjort noget ved. Det er helt absurd faktisk, men det vidner også om det kolossale problem, vi har med, at elektronik har en meget kort levetid. Vi lavede f. eks. for nogle år siden en analyse, der viste, at over halvdelen af de mobiler, der blev solgt, allerede på salgstidspunktet har opdateringer, som ikke var tilgængelige for dem,« siger han til Jyllands-Posten.

Chefkonsulenten fortæller desuden, at der er et lovforslag til behandling i EU, som kræver højere kvalitet af tech-producenter. Lovforslaget gør, at man kan forbyde at sælge produkter, som man ved med stor sandsynlighed vil gå i stykker kort tid efter produktion.

Forliget i dette tilfælde går i sin enkelhed ud på, at Nintendo skal betale for ødelagte controllere til den populære konsol Nintendo Switch, fordi firmaet simpelthen har lavet dem i en for ringe kvalitet i første omgang.

Sagen startede med, at det norske forbrugerråd sammen med en række andre europæiske forbrugerråd lagde sag an på det japanske spilfirma.

Anklagen er hård: Controllerne er lavet til at gå i stykker, så forbrugeren skal ud og købe ny.

»(Det betyder, red.) at et produkt produceres og sælges af så lav kvalitet – eller med indbyggede fejl – så det er dømt til at gå i stykker indenfor en kort tidsramme,« skriver det norske forbrugerråd i en pressemeddelelse.

Sagen endte med et forlig, hvor Nintendo forpligter sig til at reparere controllere.

»Nintendo er gået med på at tilbyde alle forbrugere retten til at reparere de berørte controllere til Nintendo Switch-spillekonsollen gratis, selv uden for den lovpligtige garanti,« skriver EU-Kommissionen.

Forbrugerrådet Tænk opfordrer alle danskere, der ejer en Nintendo Switch og har haft problemer med controllerne, til at kontakte firmaet. Også selvom man allerede har betalt for en reperation.