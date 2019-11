Der var ingen grænser for, hvor store besparelser kunder i hele Europa blev stillet i udsigt, da Black Friday stod for døren i 2018.

Nogle af dem, der fremturede med slagtilbud, var flyselskaber. Et salgspitch, der også allerede nu dominerer adskillige rejsebureauer og flyselskabers hjemmesider i Danmark og resten af Europa.

Men nu viser det sig, at et par af de helt store europæiske flyselskaber, Easy Jet og Ryanair, gav den lige lovlig meget gas med salgs-talerne op til Black Friday sidste år.

Det skriver den britiske avis The Times på baggrund af en omfattende undersøgelse fra forbrugerorganisationen Which?

Ryanair lancerede tilbud på Black Friday, men priserne var den samme 14 dage senere, viser en undersøgelse i Storbritannien. Foto: Rafael Marchante Vis mere Ryanair lancerede tilbud på Black Friday, men priserne var den samme 14 dage senere, viser en undersøgelse i Storbritannien. Foto: Rafael Marchante

Organisationens undersøgelse viser, at mange af de to flyselskabers tilbud var ’overdrevne’ eller ganske enkelt ’ikke-eksisterende’.

For eksempel fremturede Ryanair i Storbritannien med tilbud, som garanterede kunderne 25 procent rabat på rejser til ti destinationer fra januar til april, hvis bare man købte rejserne på Black Friday.

Men da Which? undersøgte priserne for de samme rejser i samme tidsperiode 14 dage efter Black Friday, var priserne de samme – og i ét tilfælde var prisen faldet yderligere siden Black Friday.

Hos Easyjet lovede man 50 punds rabat – eller omkring 435 kroners rabat – på rejser til 21 storbyer, hvis bare man slog til og købte slagstilbuddet på Black Friday.

easyJet er blevet afsløret i en undersøgelse fra forbrugerorganisationen Which? Foto: Stephane Mahe Vis mere easyJet er blevet afsløret i en undersøgelse fra forbrugerorganisationen Which? Foto: Stephane Mahe

Da Which? så undersøgte de samme rejser i samme tidsperiode 14 dage senere, viste det sig, at rejserne til otte af de 21 destinationer faktisk var faldet yderligere i pris siden Black Friday og altså kunne fås billigere.

Which? mener, at undersøgelsen slår en fed streg under, at man som forbruger skal være ekstremt påpasselig med at lade sig lokke af store tilbudsskilte og salgstaler på Black Friday.

Til kritikken svarer Ryanair, at flyselskabet fuldt ud overholder den gældende markedsføringlov i Storbritannien.

Easyjet har afvist at kommentere historien.