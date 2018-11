Mette Høy fra Skjern kunne næsten ikke tro sine egne øjne, da hun tidligt lørdag morgen opdagede, at skønhedsgiganten Matas havde sat alle deres parfumer på tilbud til bare 20 kroner.

»Jeg vækkede manden med det samme, og så gik vi ellers bare i gang med at vælge. Jeg har købt 40 parfumer, så der er både til mig og til manden og til julegaver,« fortæller Mette Høy.

Matas var ved en fejl kommet til at sætte alle dufte til at koste 20 kroner i stedet for til 20 procents rabat, som det ellers var meningen.

Lørdag morgen oplyste Matas om fejlen på deres hjemmeside:

Det var blandt andet denne 50 ml Bioterm duft som lørdag morgen kunne købes for bare 20 kroner. Foto: Screenshot

‘Der er i øjeblikket fejl på alle priserne på vores 20% duftkampagne.. Det arbejder vi på bliver rettet,’ skrev Matas på hjemmesiden.

Det vides endnu ikke, hvornår fejlen er opstået, men Mette Høy hørte om det fordelagtige tilbud lørdag morgen i en lukket Facebookgruppe, som hun er del af.

»Der var over 1000 kommentarer i tråden, så jeg er i hvert fald ikke den eneste som har set det,« siger Mette Høy, der blandt andet har købt parfumer fra mærkerne Gucci, Lancome og Chanel.

Prisen for de 40 parfumer blev sølle 800 kroner, og på hjemmesiden kunne Mette Høy læse, at hun har sparet cirka 12.000 kroner i forhold til den oprindelige pris.

Sådan så det lørdag morgen ud i Matas online medlemsbutik ClubMatas. Foto: Screenshot fra Iphone

Også Natasja Bay Petersen fra Næstved opdagede tilbuddet:

»Jeg var sent fredag aften inde og tjekke min ønskeliste til jul, og der så jeg, at en parfume, jeg ønskede mig, pludselig kun kostede 20 kroner. Jeg blev ved med at reloade siden, for jeg tænkte, at det ikke kunne passe,« siger Natasja Bay Petersen.

Hurtigt fik hun bestilt parfumen fra sin ønskeliste samt en fra mærket Chanel. Begge dufte kom i indkøbskurven og blev betalt for den samlede pris af 40 kroner.

Parfumerne var rigtigt 1500 kroner værd.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Matas om, hvorvidt deres kunder må beholde parfumerne til den forkerte pris, men det er endnu ikke lykkes.

Lige nu er Mette Høy også i tvivl om, om Matas vil lade hende købe alle parfumerne til den billige pris, men det tager hun roligt.

»Hvis de siger, at jeg skal betale mere, så returnerer jeg dem alle sammen. Jeg har jo fået en ordrebekræftelse, så det burde ikke være noget problem at få mine penge tilbage.«

Lørdag formiddag var fejlen på Matas.dk rettet, og priserne var igen ændret til de retmæssige 20 procents rabat.

Også på Matas' Facebookside har en bruger gjort opmærksom på problemet: