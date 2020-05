Det er uden tvivl en glædens dag for storcentre landet over, som nu endelig kan slå dørene op igen.

Genåbningen betyder dog ikke, at de mange butikker kan ryste den økonomiske nedturs skygge af sig.

»Vi er måske først tilbage til normalen igen omkring jul,« siger Jesper Andreasen, direktør for Rødovre Centrum.

Men først det positive. Storcenteret, som vandt titlen som Danmarks Bedste Shoppingcenter 2019, flager nemlig med dannebrog i dag.

»Det er så skønt, at det lykkedes. Vi jubler over at være åbnet,« lyder det fra den tilfredse direktør.

Ligesom resten af Danmark sad han klar foran tv-skærmen i fredags, hvor statsministeren annoncerede næste fase af genåbningen af Danmark.

I Rødovre Centrum havde man dog taget glæderne på forskud. Allerede i begyndelsen af forrige uge begyndte de at forberede centeret med ensrettede gader og sprit-stationer ved alle indgange. Som håbet endte storcentrene med at få grønt lys af Mette Frederiksen.

»Jeg blev utrolig glad. Nu er der håb for at reparere den tyndslidte økonomi,« siger Jesper Andreasen.

Rødovre Centrum kan have 5600 kunder inde på samme tid og samtidig overholde alle retningslinjer, som skal sikre kunderne.

Der kommer dog formodentlig ikke den store strøm af forbrugsivrige kunder, som butikkerne desperat har brug for.

»Jeg tror, vi starter med en halveret købelyst og halveret omsætning,« vurderer Jesper Andreasen.

Den mere nedslående del af historien om genåbningen er nemlig også, at butikkerne ikke ligefrem står over for en dans på roser.

Rødovre Centrum gør centret klar til genåbning. Foto: Linda Kastrup Vis mere Rødovre Centrum gør centret klar til genåbning. Foto: Linda Kastrup

Det bliver formentlig ikke normale tilstande fra dag ét, og Rødovre Centrum har givet to måneders henstand på huslejen, men hvis butikkerne skal overleve, så har mange af dem behov for, at hjælpepakkerne fortsætter.

»Selvom vi er åbnet, så får butikkerne ikke en omsætning, som de kan leve af nu. Der bliver brug for hjælp,« siger direktøren for Rødovre Centrum.

Man er grundlæggende optimistisk i Danmarks største shoppingcenter, hvor de første 4500 kunder allerede har lagt vejen forbi mandag formiddag.

Virkeligheden er dog også den, at to butikker allerede har trukket stikket og er gået konkurs: Arnold Busck og tøjbutikken Flash. Flere frygtes at komme.

Mr. Rødovre Centrum, direktør Jesper Andreasen, i centeret, som blev startet af hans farfar. Foto: Anne Bæk Vis mere Mr. Rødovre Centrum, direktør Jesper Andreasen, i centeret, som blev startet af hans farfar. Foto: Anne Bæk

»Der er nogen, der ikke klarer de næste måneder. Det er jeg bange for,« siger Jesper Andreasen.

Hos Dansk Erhverv, der organiserer godt 17.000 virksomheder i Danmark, fortæller markedsdirektør Henrik Hyldtoft, at branchen samlet har haft en nedgang på 20 procent på grund af corona-krisen.

Også han forudser, at den kommende tid vil være en styrkeprøve for rigtig mange butikker.

»Konkurrencen vil være hårdere end nogensinde før. Der har ikke været solgt noget i to måneder. Spørgsmålet er, hvor mange butikker der står tilbage, når stormen har lagt sig.«