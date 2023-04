Lyt til artiklen

I forvejen er de dem med store muskler i branchen – og nu er de kun blevet endnu større.

Der er tale om verdens største kosmetikmærke, L'Oréal, som har foretaget sit største køb nogensinde.

Det skriver CNN.

L'Oréal har købt det australske mærke Aesop, der er kendt for sine luksuriøse hud-, krops- og sæbeprodukter.

Ifølge CNN har L'Oréal smidt svimlende 2,5 milliarder dollar over disken for at kunne tilføje mærket til sin portefølje. I danske kroner er der tale om lidt over 17 milliarder kroner.

Den forhenværende rekord i L'Oréal blev sat i 2008, da man købte YSL Beauty for 1,7 milliarder dollar.

Aftalen forventes at blive lukket mellem juli og september i år.

Aesop blev stiftet i Melbourne i Australien i 1987. Siden dengang er det kun gået én vej for firmaet.

I 2012 omsatte man for 28 millioner dollar. Ti år senere lød omsætningstallet på 537 millioner dollar.

Foruden Aesop hører også mærkerne Garnier, Maybelline og Lancôme under L'Oréal.

L'Oréal, der blev grundlagt i 1909 og har hovedsæde i Paris, omsatte i 2022 for 38 milliarder dollar.