Efter flere uger med massive rygter i dagligvarebranchen offentliggjorde Rema 1000 fredag, at kæden køber 114 af Aldis 188 butikker i Danmark og overtager omkring 1.600 af Aldis 2.800 medarbejdere.

Nu er kampen om at få fat på de sidste 74 butikker og omkring 1.200 medarbejdere, som lige nu står til at miste deres arbejde, skudt igang.

Op til meldingen fredag havde flere kilder fortalt B.T., at Aldi gennem en længere periode havde afsøgt mulighederne for at sælge butiksnetværket til en eller flere konkurrenter i Danmark.

Kilder fortalte, at flere af landets kæder har været i dialog med Aldi.

Processen mundede i første omgang ud i, at Rema 1000 overtager 114 af butikkerne.

De 74 Aldi-butikker, der ikke står til at blive til Rema 1000-butikker, har flere af markedets øvrige aktører nu blikket stift rettet imod, ligesom der er massiv interesse for de 1.200 medarbejdere, der ikke skal overdrages til Rema 1000.

Hos Salling Group, der driver Netto, Bilka og Føtex, erkender man, at de tilbageværende Aldi-butikker ikke er helt uinteressante.

»Vi har et butiksnet, som vi er glade for. Men det er klart, at når det her sker, så skal vi være vågne. Vi sover med et åbent øje lige nu,« siger Henrik Vinther Olesen, kommunikationschef og CSR-ansvarlig for Salling Group:

»Der har været en proces, der så endte med, at Rema 1000 køber en stor del af Aldi. Så er der nogle butikker tilbage, som det er naturligt for os at se på.«

Også Dagrofa oplyser til B.T., at man er opmærksom på de ledige butikslokaler.

»I Dagrofa er vi altid på udkig efter nye gode placeringer til Meny Spar, Min Købmand eller Let Køb, men det skal være lokaler i et område, hvor vi vurderer, at et af vores koncepter kan passe ind og gøre en forskel for kunderne,« skriver Dagrofa til B.T.:

»Derfor er det for tidligt at sige noget konkret om interessen for at overtage nogle af de resterende placeringer.«

Hos Lidl erkender man, at Aldis farvel »rykker rundt på markedet«, og at man derfor hele tiden holder sig opdateret om, hvad den nye situation giver af muligheder.

Coop, som blandt andet driver Coop 365 Discount, skriver i en sms, at man »ikke forventer« at overtage nogle af Aldis lokaler.

Til gengæld er alle kæderne enige om, at de meget gerne vil have fat i de godt 1.200 medarbejdere, der lige nu står til at miste deres arbejde, når de Aldi-butikker, der ikke overtages af Rema 1000, eventuelt lukker.

Flere af kæderne har lørdag skrevet på sociale medier og siger også til B.T., at de meget gerne vil invitere de snart ledige Aldi-medarbejdere til at søge job hos dem.

Dagligvarebranchen har det seneste år været præget af medarbejdermangel. Derfor er der altså rift om Aldi-medarbejderne.