Salling Group, der driver supermarkedskæderne Netto, Føtex og Bilka, har torsdag morgen indledt en fyringsrunde på tværs af virksomheden.

I en pressemeddelelse skriver Salling Group, at 200 medarbejdere berøres. I følge B.T.'s oplysninger betyder det, at omkring 130 medarbejdere bliver fyret, og at 70 omplaceres internt i virksomheden.

I pressemeddelelsen oplyser Salling Group, at det er medarbejdere i backoffice-funktioner, der er blevet berørt.

Det dækker over medarbejdere, som sidder i IT-stillinger, kommunikationsstillinger og andre funktioner, som ikke har direkte betydning for driften i butikkerne.

Salling Group forklarer, at de gennemfører fyringer for at sikre, at kæden er konkurrencedygtig og kan tilbyde god service og de laveste priser.

'Desværre betyder tilpasningen, at vi må tage afsked med dygtige kolleger, som jeg gerne vil takke for hver især at have ydet en rigtig stor indsats', udtaler Per Bank i en pressemeddelelse:

'Vi gennemfører en målrettet indsats for at hjælpe alle i deres søgen efter job. Vi håber selv at genansætte så mange som muligt, når der atter viser sig åbninger i Salling Group'.



B.T. har været i kontakt med Salling Group. De har ikke yderligere kommentarer.