’Amatøragtigt’ og ’bondefangeri’ er normalt ikke gloser, man forbinder med den hæderkronede detailkæmpe Salling, men det er ikke desto mindre den slags vendinger, der indgår i en strøm af rasende klager mod Sallings webshop i disse dage.

En del af Sallings kunder har nemlig fået besked om, at de varer, som de har bestilt som julegaver, ikke bliver leveret.

’Det er under al kritik, og jeg kommer aldrig til at smide penge her igen!!! Tak for manglende julegave til min søn på seks år’, skriver Maria Holm eksempelvis på Trustpilot.

Trustpilot-brugeren Carsten tilføjer: 'Fuldstændig uacceptabelt og amatøragtigt - handler ikke hos Salling mere.«

Og de er langtfra alene.

De seneste dage er det strømmet ind med rasende kunder på Sallings Trustpilot-profiler. Kunderne beskriver forløb, hvor de har bestilt varer på Salling.dk for flere uger siden.

I nogle tilfælde er gaverne ganske enkelt ikke kommet frem endnu og meget lidt tyder på, at det sker før jul.

I andre tilfælde har kunder fået besked på – flere uger efter deres bestilling – at varen er udsolgt.

'Jeg fraråder alle at støtte sådan en totalt uprofessionel og uorganiseret butik', skriver Mette, efter hun er blevet informeret af Salling om, at hendes pakke ikke når frem: 'Mage til dårlig service skal man da lede længe efter'.

Hæderkronede Salling Salling har sit navn efter Ferdinand Salling. Han stiftede varehuset Salling, der med årene udviklede sig til Dansk Supermarked. ' Salling er ophavsmand til et detailimperium, der i dag tæller kæder som Salling, Føtex, Bilka og Netto. Paraplyorganisationen hed i en årrække Dansk Supermarked. Det navn er i år blevet skiftet tilbage til Salling Group for at komme tilbage til rødderne.

Et symptomatisk eksempel er Maria Holms.

Hun beskriver, hvordan hun bestiller en gave 3. december. Hun er i kontakt med Salling den 9. og 12. december, hvor de lover, at pakken kommer. Den 19. december bliver hun så ringet op og får besked på, at varen er udsolgt og derfor ikke kommer.

Sagen minder om den slags problemer, mindre kendte webshops, der bliver beskyldt for fup og svindel, tidligere har været ramt af.

Derfor er det overraskende, at Salling bliver ramt af noget, der ligner, mener Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

»Det stemmer bestemt ikke overens med det image og den forretningsgang, Salling gerne vil stå for. Vi taler om en af de mest hæderlige aktører i dansk detailhandel. Så det overrasker mig, at de havner i sådan en sag. Det er en plet, de vil arbejde hårdt på at vaske væk,« siger Bruno Christensen.

Flere kunder fortæller da også, at de har modtaget tilbud om kompensation.

Hos Salling erkender man, at der er massive problemer med deres webshop og indrømmer, at det ikke lever op til varehusets egne forventninger.

Salling ’har ikke tid’ til at stille op til interview, men sender følgende kommentar til B.T.:

»Vi har fået overvældende mange ordrer på Salling.dk og har derfor ekstraordinært juletravlt. Vi løber så hurtigt, vi overhovedet kan og har indsat ekstra biler for at sikre, at varer bestilt i rette tid når ud inden jul,« skriver Lars Højgaard, ansvarlig for Salling.dk i en mail, og fortsætter:

»Desværre har vi i nogle tilfælde måtte melde udsolgt, efter ordren er lagt.«

»Derfor har vi personligt ringet rundt til de få kunder, som er ramt af det og har i langt de fleste tilfælde i samråd med kunden fundet en anden løsning.«

»Det er selvfølgelig meget beklageligt, og det lever bestemt ikke op til vores ønskede serviceniveau.«