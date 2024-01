En intens priskrig er i gang. B.T. kan med et omfattende pristjek 15. januar i ti supermarkedskæder vise, at afstanden mellem de billigste kæder er marginal.

Ned til kæden i bunden er der dog et markant hop. Noget, kædens direktør både giver en forklaring på, men samtidig også er villig til at tage til efterretning.

For der er nemlig knap en flad halvtredser ned fra den billigste butik i pristjekket ned til den dyreste butik.

365 Discount har med de 34 varer, der indgår i B.T.s pristjek, den billigste kurv, hvor Menys kurv til sammenligning koster 622,04 kroner.

»Jeg må starte med at sige, at jeg er tilfreds med, at vi på langt de fleste varer er på par med discountkæderne,« siger Menys kædedirektør Richo Boss.

Han fremhæver især den kampgane kæden kører, som hedder hverdagspris, hvor de matcher med eksempelvis discountbutikkerne.

Richo Boss erkender dog, at der stadig er plads til forbedring.

»Der er også nogle varer, hvor jeg kan se, vi ikke ligger, hvor vi skal, og det er noget, vi vil se på.«

Metode: Fordele og ulemper ved pristjekket B.T. besøgte mandag den 15. januar ti supermarkedskæder og registrerede priserne på 34 varer. Dette skete ved fotodokumentation af butikkens prisskilte. B.T. er gået efter de billigste varianter og billigste priser i pristjekket. Der er ikke kampagnepriser med i dette pristjek. Mandag aften sendte B.T. skemaerne ud til de ti supermarkedskæder til høring. I den forbindelse fik B.T. rettelser tilbage. Der er her taget stilling til samtlige kommentarer fra kæderne - og der er i nogle tilfælde rettet, i andre er der ikke. Der er fra B.T.’s side blevet omregnet fra en anden vægt i skemaet i nogle tilfælde, da kæder ikke havde varen i den angivne vægt. Hvorfor B.T. for at kunne sammenligne prisniveauet har omregnet. I andre tilfælde har nogle varer på dagen enten været på tilbud eller udsolgt - og her har B.T. bedt kæderne om den normale pris for varen, som de har eftersendt. Fordelen ved et pristjek, hvor kampagnepriser ikke indgår, er, at du får et billede af, hvad varerne normalt ville koste. Derfor kan du også få en fornemmelse af, hvor eksempelvis tilbudspris placerer sig i forhold til, samt hvor konkurrencedygtige kæderne er på deres normale prisniveau. Ulempen ved et pristjek, hvor kampagnepriser ikke indgår, er, at kunder, der handlede samme dag i samme butikker, kan have oplevet, at deres kurv reelt var billigere.

Pristjekket tager udgangspunkt i de billigste varer, B.T. kunne finde på dagen i den butik, vi besøgte.

Meny og Spar er begge kæder under Dagrofa, og på dagen for B.T.s besøg havde de begge Cheasy på hylderne og ikke en billigere variant af Naturel Skyr, kæderne også fører.

»Der må jeg sige, at jeg mener, man sammenligner to varer, der ikke kan sammenlignes,« siger Richo Boss.

Det samme siger han gælder for Menys Grana Padano variant, som han siger, har en længere modningstid end dem, man finder i mange andre butikker.

»Vi er ikke glade for der, hvor vi ligger, og vi tager det til efterretning, men samtidig har jeg også sagt før, at det er ikke målet, at vi skal slå discountbutikkerne på pris,« siger kædedirektøren.

»Det er rigtigt, at vi rammer balancen med at ligge der, hvor vi har skarpe priser især på de over 400 varer i hverdagspriskampagen, men samtidig gøre det værd for kunderne at betale for den kvalitet, faglige dygtighed og brede sortiment, vi har.«

Se herunder, hvor de ti kæder placerede sig i pristjekket af de 34 dagligvarer: