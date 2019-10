Den kommende tid står den på gebyrfest hos Jyske Bank.

Banken agter nemlig at sætte 26 allerede eksisterende gebyrer op og tilføje fire helt nye. Men så er der til gengæld også to typer gebyrer, der bliver halveret.

Mens det bliver billigere at hæve penge i udlandet, kommer de dyrere gebyrer til at ramme de kunder, der ikke er så ferme til at bruge selvbetjening.

Det er nemlig serviceydelserne, banken fremover vil have flere penge for, lyder det i bankens prispolitik.

'Vi tager betaling for en række serviceydelser for at dække nogle af de omkostninger, vi har ved at tilbyde disse ydelser. Og dermed også sagt at den med, at 'de tager efterhånden gebyrer for hvad som helst henne i banken' ikke holder i virkeligheden,' lyder begrundelsen, der fortsætter:

'Vi er som bank at sammenligne med enhver anden privat servicevirksomhed. Vi har vores indtjening på de aktiviteter, vi udfører for dig og vores øvrige kunder. Du støder på mange forskellige priser, men det er kun et udtryk for, at vi har mange forskellige varer i butikken.'

Konkret betyder det blandt andet, at Jyske Bank-kunder skal punge yderligere ud, når de hæver penge hos andre banker.

I dag koster det ifølge Finans fem kroner, men fra 1. januar skal kunderne betale tre gange så meget. 15 kroner bliver prisen.

Ligeledes kommer det altså til at koste ekstra, hvis man skal have en rådgiver til at hjælpe sig med noget, man selv kunne have klaret i selvbetjening.

I dag tager banken 30 kroner for en hjælpende hånd. Fra 1. november koster det dobbelt så meget - nemlig 60 kroner.

Den nye gebyrpolitik kommer ifølge Finans i forlængelse af et skidt halvårsregnskab.

Et halvårsregnskab der også førte til, at Jyske Bank som den første danske bank indførte negative renter hos kunder, der havde mere end 7,5 millioner stående i banken.