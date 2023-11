Stigende renter har forgyldt landets banker, men det kan snart være slut.

Forventningen er, at renterne rammer toppen mod slutningen af 2024, og hvis det sker, er der en af bankerne, som analytikerne hos Jyske Bank har et godt øje til.

Det er den nordiske storbank Nordea, som ifølge Jyske Bank er blandt de bedst positionerede til at klare sig i et marked, hvor bankerne ikke længere kan forvente kæmpe vækst i nettorenteindtægterne.

Det skyldes blandt andet, at banken får et mindre bidrag til renteindtægterne fra sin obligationsportefølje end nogle af konkurrenterne.

Kombineret med »det flotte forretningsmomentum« samt en stærk transformation af banken, vurderer Jyske Bank, at det er »realistisk«, at Nordea når i mål med sine 2025-målsætninger. De lyder blandt andet på en egenkapitalforrentning på mere end 13 pct.

»Lykkes dette, vil det bringe banken op blandt de mest profitable storbanker i Norden - og med et betydeligt udlodningspotentiale undervejs,« vurderer Jyske Bank.

Udlodning er penge som virksomheden sender tilbage til aktionærerne. Det sker typisk i form af enten udbytte eller aktietilbagekøb.

Den danske notering af Nordea-aktien har indtil videre leveret et afkast på 11,6 pct. i år. Til sammenligning har det danske C25-indeks leveret et afkast på 4,1 pct. i år.

Kigger man på, hvad de professionelle analytikere mener, kan der dog være mere potentiale at hente i aktien. Ifølge data fra Bloomberg er der 26 analytikere, som dækker aktien. Af dem har 16 en købsanbefaling, mens 10 anbefaler at holde aktien. Ingen af analytikerne har en salgs-anbefaling.

Analytikerne har tilsammen et gennemsnitligt kursmål for Nordea-aktien - altså den kurs, de tror, aktien skal mod indenfor 12 måneder - på 96,5 kr. Det indikerer et kurspotentiale på 24,8 pct. mod den aktuelle kurs mandag ved middagstid.