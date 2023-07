Det kan virke tillokkende.

Køber man en ny bolig inden 1. januar, kan man slippe med at betale den nuværende boligskat, der er lavere end efter årsskiftet.

Men Jyske Realkredit, der er en del af Jyske Bank, advarer nu mod, at man udnytter det på overfladen gode tilbud.

Det skriver finans.dk.

Det er nemlig risikabelt.

»Skynder man sig at købe en lejlighed for at holde fast i skatterabatten, risikerer man at købe for dyrt, og man bør have en lang tidshorisont. Boligpriserne må nødvendigvis falde med den kapitaliserede værdi af skatterabatten,« siger Mikkel Høegh, der er afdelingsdirektør i Jyske Realkredit, til finans.dk.

De skriver videre, at den kapitaliserede værdi af skatterabatten handler om, hvor mange penge man kan låne mindre, fordi skatten optager en stor andel af det månedlige rådighedsbeløb.

Ifølge Mikkel Høegh skal man, hvis man køber boligen efter 1. januar, betale 9.800 kroner mere i skat hvert år, og man kan derfor ikke vedligeholde og afbetale på en lige så stor gæld.

Derfor, lyder det, bør man købe lejlighed for færre penge efter 1. januar end før.