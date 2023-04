'Livet er fyldt med muligheder!!! Nogle er for spændende til ikke at forfølge!'

Sådan skriver Signe Lind Jacobsen selv på LinkedIn, hvor hun også afslører, at hun har fået nyt job.

Fra og med august bliver den nuværende økomomiansvarlige Senior Vice President i Danish Crown nemlig ny finansdirektør i Jysk.

'Jeg er både begejstret og ydmyg omkring min nye rolle, da Jysk er en meget succesrig international virksomhed med stærke værdier og ægte håndværk kombineret med en ambitiøs vækstdagsorden,' skriver hun.

Nyheden bekræftes også i en pressemeddelelse fra Jysk.

Den 40-årige topchef har en fortid i både Bestseller, Rema 1000 og Salling Group.

Den administrerende direktør i Jysk, Rami Jensen, glæder sig til at byde sin nye finansdirektør velkommen.

»Hun har haft en imponerende karriere inden for finans og besidder stærke lederevner, som vil være en styrke for Jysk. Jeg ser frem til, at Signe bliver en del af mit nye Executive Management Team, hvor vi vil fortsætte med at udvikle og udvide Jysk i de kommende år,« udtaler han i pressemeddelelsen.