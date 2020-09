Med mindre man befinder sig i liebhaverområdet nord for København, så er hushandler på det anden side af 30 millioner kroner ikke ligefrem hverdagskost.

Men ikke destomindre er det oppe i dette enorme prisleje, at en villa i Horsens netop er blevet handlet - og dermed indtager pladsen som det dyreste hus, der hidtil er solgt i Jylland i år.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den luksuriøse liebhavervilla - som præsterer over 500 kvadratmeter bolig - ligger på Næsset i første række til Horsens Fjord på en grund, der går helt ned til vandkanten.

Sidst, den stråtækte villa blev solgt, var tilbage i 2008, hvor køberne gav 15 millioner kroner for det eksklusive hjem - her 12 år efter - er den denne gang blevet solgt for hele 32,5 millioner kroner.

To store handler - en erhvervsmand

Huset i Horsens har ikke være udbudt offentligt til salg, men er altså den dyreste villa solgt i en almindelig fri handel i det jyske indtil videre i år - over 4,5 millioner kroner dyrere end andenpladsen.

Den næstdyreste handel i Jylland i år er ifølge Boliga.dk salget af en mere end 300 kvadratmeter stor villa på Holtevej i Aarhus, der skiftede ejere tilbage i februar for 28 millioner kroner.

Selvom de to dyrebare hushandler ligger i hver sin by, så har de en ting til fælles: Den milliardærrige erhvervsmand Michael Antitsch Mortensen, som ligger nummer 90 på Berlingskes liste over de 100 rigeste danskere.

Det er nemlig ham, der har solgt den dyre liebhavervilla ved Horsens Fjord for 32,5 millioner, og det også ham, der tidligere på året købte villaen på Holtevej i Aarhus for 28 millioner kroner.

Villaen på Næsset i Horsens ligger nummer syv på listen over dyre hushandler på landsplan i år, hvor førstepladsen indtil videre er en 482 kvadratmeter stor Strandvejsvilla i Vedbæk, der blev solgt for 57,5 millioner kroner i sommer.

