Din chefs gavmildhed kan risikere at koste dig penge, hvis du ikke har et overblik over, hvor mange personalegoder du har taget imod i løbet af året.

Har du ingen firmajulefrokost at se frem til i år, så kan du i stedet glæde dig over, at chefen har fået mulighed for at give dig en lidt større julegave.

Grænsen for, hvornår du skal betale skat af julegaven, er nemlig hævet i 2020. Den må således koste op til 900 kroner.

Men du risikerer, at din chefs gavmildhed kommer til at koste dig penge, hvis du modtager en julegave og ikke har overblik over, hvilke andre personalegoder du har modtaget i løbet af året.

»Det kan være, man har fået vin som tak for indsatsen eller en æske påskechokolade,« siger Per Ørtoft Jensen, der er partner og skatteekspert i PwC.

Og det må du også gerne tage i mod, så længe personalegoderne samt julegaven ikke overskrider den skattepligtige bagatelgrænse på 1200 kroner.

»Har man fået en julegave til 900 kroner og personalegoder i løbet af året for mere end 300 kroner, så går man hen og bliver skattepligtig af det sidste,« siger Mette Eskildsen, der er leder af personskat hos Beierholm.

Du kan også godt modtage en julegave til en værdi af 1200 kroner uden at skulle betale skat, men det forudsætter, at du overhovedet ikke har modtaget andre personalegaver i 2020.

Overstiger det samlede beløb 1200 kroner, skal du derfor angive det på din selvangivelse. Der gælder dog en række særregler, og hvis julegaven eksempelvis er inkluderet i beløbet, men højst løber op i 900 kroner, vil du ikke blive beskattet af den del.

Men det resterende beløb skal du angive.

»Gør man ikke det, så risikerer man at få en ekstra skatteregning til næste år,« forklarer Per Ørtoft Jensen.

Eksempelvis hvis Skattestyrelsen kommer på kontrolbesøg på din arbejdsplads eller gennemgår dens regnskaber.

Og hvis Skattestyrelsen kan se, at virksomheden eksempelvis har købt 50 kasser vin af 200 kroner, 50 æsker chokolade af 200 kroner samt julegaver af 900 kroner, så vil de hurtigt kunne se, at der er for mere end 1200 kroner per medarbejder, forklarer Mette Eskildsen.

»Og så kan man forestille sig, at Skat kontrollerer, om virksomhedens medarbejdere har selvangivet det,« fortsætter hun.

Men det kan være svært at danne sig et overblik over, hvad chefens julegave har kostet, samt hvor meget du yderligere har modtaget af værdi i løbet af året.

Og begynder du at google en vare magen til din julegave på internettet, så vil du fremsøge markedsprisen, hvilket ikke altid er retvisende.

»Det er arbejdsgiverens indkøbspris inklusiv moms, man skal rette sig efter, og det er ikke nødvendigvis den samme,« siger Mette Eskildsen.

Er du usikker på, om du ligger lige på grænsen, kan den eneste udvej være at spørge chefen om gavens pris.

